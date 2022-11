Donald Trump asegura que Kanye West tiene ‘serios problemas’

Luego de que Kanye West y Donald Trump se reunieron en una cena en su casa en Palm Beach, Florida, el expresidente de Estados Unidos calificó al rapero como alguien ‘con serios problemas’.

Tras una semana de este hecho, el también empresario rompió el silencio y habló de lo ocurrido en su encuentro, el cual, contó con la presencia de más personas debido a que West los invitó sin previo aviso. Entre sus acompañantes se encontraba el supremacista blanco Nick Fuentes.

“Así que ayudo a un hombre con serios problemas, que resulta ser negro, Ye (Kanye West), que ha sido diezmado en su negocio y prácticamente en todo lo demás. El hombre aparece con 3 personas, dos de las cuales no conocía, la otra es una persona política que no he visto en años. Le dije que no se postulara para un cargo. Es un desperdicio total de tiempo. No puede ganar”, externó Trump.

Cabe mencionar que no es la primera vez que West intenta ser un candidato a la presidencia de Estados Unidos. En 2020, durante un evento con el que intentaba alcanzar popularidad entre el electorado, West reveló que ‘casi mato a mi hija’.

En aquella ocasión el rapero contó cómo fue que enfrentó el embarazo de su entonces esposa, la modelo y empresaria Kim Kardashian: ‘Recuerdo cuando mi novia me llamó llorando y gritando para decirme que estaba embarazada. En aquel entonces era un rapero que hacía mi vida, tenía varias novias y todo eso (…) Ella lloraba… Un mes, dos meses, tres meses estuvimos hablando del tema para que ella no tuviera a su bebé. Kim tenía las píldoras en la mano’.

Por otra parte, hasta el momento, Kanye West no se manifestado ante los comentarios de Trump, quien también está en su búsqueda de ser el candidato del Partido Republicano para 2024 con el fin de regresar a la Casa Blanca.

