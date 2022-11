«This is me…now» el nuevo álbum de Jennifer López

Han pasado 20 años desde que Jennifer López lanzó This Is Me… Then y, para honrar el aniversario de ese álbum, la estrella anunciada a continuación titulada This Is Me… Now que lanzará el próximo año.

Calificado como una “experiencia musical”, el proyecto narrará el “viaje emocional, espiritual y psicológico” que López realizó en las últimas dos décadas, según un comunicado de prensa.

López habló sobre este nuevo álbum en Vogue, describiéndolo como la “culminación de lo que soy como persona y artista”. Agregó: “La gente cree que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, los hombres con los que estaba, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos. Y me parece que al fin estoy en un lugar de mi vida donde tengo algo que decir al respecto”.

De acuerdo a la reseña de la revista Billboard, This Is Me… Then, que incluye temas como “The One” y “All I Have” con LL Cool J, logró el No. 2 en la lista Billboard 200 (a la fecha del 14 de diciembre de 2002). Tras lanzar un puñado de sencillos y la banda sonora de su película Marry Me (Cásate conmigo) en la última década, This Is Me… Now será el primer álbum de J.Lo en ocho años, después de AKA de 2014.

CACTUS24 25-11-22