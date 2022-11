Rodolfo Barráez: Yo siempre vuelvo a Coro porque tengo un compromiso con las nuevas generaciones

Rodolfo Barráez es el nuevo director adjunto de la Sinfónica de Singapur, su talento musical lo ha proyectado en distintos escenarios internacionales hasta convertirse en un icono de la música clásica para las nuevas generaciones, en especial, en aquellos que desde Venezuela admiran y siguen su trayectoria como director de orquesta.

Rodolfo asegura estar comprometido en contribuir a la educación musical. Fundó el Taller de Dirección Orquestal Falcón, un taller que apoya el desarrollo de directores de orquesta emergentes a través de clases magistrales y prácticas orquestales.

El ex miembro de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño se siente complacido de influir en el destino de una de la orquesta más importante del continente asiático. “Ya comencé a hacer mis conciertos en esta temporada, disfruto mucho y veo que ellos también disfrutan del trabajo que estoy haciendo con la orquesta”, dijo en entrevista para Cactus24.

La música se ha convertido en el oasis de niños y jóvenes que integran el Sistema de Orquesta en Venezuela. Pero en los últimos eventos con envergadura nacional, la polarización en torno a la batalla cultural ha generado diversas opiniones sobre la tendencia política de los músicos y directores de orquesta.

Hay quienes asumen que los últimos conciertos ofrecidos en los teatros y espacios abiertos en Venezuela se deben a una estrecha relación entre la administración de Nicolás Maduro y su influencia económica en el Sistema. Son miles los músicos que resisten a las precarias condiciones con disciplina y con valor. El sueño de muchos es dirigir y tocar en otros escenarios, conquistar otros públicos e inspirar a nuevas generaciones.

Rodolfo Barráez, anunciado como uno de los Dudamel Fellows de la temporada 2022-23 por la Filarmónica de Los Ángeles, hace hincapié en la disciplina y la voluntad humana de los jóvenes venezolanos que integran el Sistema de Orquesta. “Las condiciones no son las más óptimas, pero la voluntad de los niños, jóvenes, adultos y profesores está intacta y está cada vez más comprometida con el arte”, agregó.

El joven venezolano reflexiona en esta entrevista sobre la muerte y la misión que tienen los humanos en la vida.

P: ¿Qué significa para usted dirigir una pieza musical interpretada por niños y jóvenes?

R: Yo comencé a hacer música desde muy joven y para mí la música se ha vuelto muy natural. Que la música venga de niños y jóvenes tiene una razón especial, pero no es diferente. Para mí la música puede venir de los niños y adultos y tener la misma condición especial.

P: ¿Cómo puede la música aliviar el dolor de la juventud venezolana que ha crecido en precarias condiciones?

R: Lo que pasa en Venezuela es algo sumamente particular, no pasa en otro país del mundo, que es la cantidad de talentos y numerosos músicos que día a día siguen formándose, no solamente en Venezuela sino también en el exterior. Las condiciones no son las más óptimas, pero la voluntad de los niños, de los jóvenes y profesores que están a cargo de compartir sus conocimientos permanece intacta. Está cada vez más comprometido con el arte y eso me llena de mucho orgullo. Los niños a través de la música tienen una oportunidad de formación, educación y de carrera para el futuro.

P. Tras su más reciente presentación en el estado Falcón, fue condecorado por la alcaldía capitalina y aprovechó de exigir la devolución de los espacios teatrales para el arte. ¿Qué impresión se llevó luego de su visita a Venezuela?

R: Yo siempre voy a Coro –capital del estado Falcón- a dirigir, a hacer música, a compartir, a enseñar y hacer conciertos para compartir no sólo con los músicos, sino también con la audiencia. Haber sido invitado para recibir esta condecoración me llenó de mucho orgullo porque no es una condecoración para Rodolfo Barráez solamente, que fue formado en el Sistema de Orquesta en Falcón. Al momento que me condecoran, condecoran a mis profesores, a mis compañeros y eso me llena de mucho orgullo ¿y cuál es el compromiso? Exigir y colaborar para que los espacios donde se hace arte y donde se forman los jóvenes tengan unas mejores condiciones y siempre lo voy a hacer.

P: De los conciertos en Venezuela en los que usted ha participado, ¿cuál le causó la mayor reflexión sobre la actual situación del Sistema de Orquesta del país?

R: Cada uno de los conciertos es especial. Yo siempre he dicho que cuando vuelvo a Venezuela yo me lleno de un combustible, mi tanque de la emoción, la alegría, la adrenalina y de la pasión con la que los músicos tocan, siempre se inspiran y es lo que yo utilizo para luego salir a Europa o Estados Unidos. Siempre aprendo y siempre los tengo como un bonito recuerdo.

P: ¿Por qué vuelve a Coro cuando su carrera profesional se construye en escenarios internacionales?

R: Yo siempre vuelvo a Coro porque tengo un compromiso con las nuevas generaciones y porque reconozco la gran cantidad de talento de los jóvenes corianos. Yo quisiera de alguna manera darles la mano, el apoyo y la plataforma para que se formen y para que cuenten conmigo en todo momento. Yo fundé en Coro el Taller de Dirección Orquestal Falcón en el año 2019 y ha tenido ediciones continúas. Fíjate, yo dirijo internacionalmente porque así es mi carrera, pero yo siempre digo que vivo en Venezuela.

P: ¿Cuál es la tarea más importante de un director de orquesta?

R: Un director de orquesta no es la persona más importante sino como la persona que tiene la más grande responsabilidad para conectar y ser un conector entre las ideas y las personas que integran la orquesta. El director de orquesta tiene que ser un líder y para ser un gran líder debe estar dispuesto a escuchar a su orquesta y a partir de ahí, dar una opinión para mejorar y mejorar artística y musicalmente. La música y el arte es una excusa que tenemos los seres humanos para encontrarnos, para respetarnos y para comunicarnos de la manera que las palabras no lo pueden hacer.

P: Su padre falleció hace pocos días. ¿Qué recuerdos conserva de él?

R: Si, hace poco viví esta lamentable experiencia. Nunca nadie está preparado para recibir la noticia de la muerte de un familiar, pero tenemos que llenarnos de mucha fortaleza y entender que cada persona tiene una misión en esta vida. Y pensar en esto me hace muy feliz porque mi papá dedicó su vida a la misión de trabajar por el bienestar de otros a través de la política teniendo cargos o sin cargos. El siguió trabajando, murió trabajando por el bienestar de su ciudad que ama inmensamente. Una de las inspiraciones que me dejó fue aprender a vivir la vida de la mejor manera dedicándose al prójimo, al bienestar de otros y al progreso de nuestra ciudad y nuestra gente.

P: Usted fue nombrado este año como el nuevo director de la Sinfonía de Singapur en sustitución de Joshua Tan. ¿Qué podemos esperar?

R: Veo con mucha posibilidad que tendremos un futuro amplio con muchas posibilidades y de proyección artísticas. Estoy expectante.

CACTUS24 21-11-22