Shakira podría no estar presente en el mundial Qatar 2022

Aunque en días pasados fue anunciada como una de las grandes estrellas para actuar en el Mundial de Qatar 2022, Shakira podría no actuar en la ceremonia de apertura.

Recordemos que Qatar 2022 está en el ojo del huracán por sus violaciones a los derechos humanos de los trabajadores que construyeron las adecuaciones por el Mundial y también por condenar a la comunidad LGBTI.

La información de que supuestamente no va a participar la dio a conocer la presentadora Adriana Dorronsoro, en el programa de Ana Rosa en Telecinco de España. “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, comentó Donrroso.

Sandra Aladro, otra de las presentadoras, aseguró que fuentes cercanas a Shakira le aseguraron que “hoy por hoy no está confirmada su participación”. “Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno”, agregó.

En el debate que se desarrolló en la transmisión, otros presentadores aseguraron que es importante que Shakira o su representante emitan un comunicado oficial en torno a la polémica en donde se confirme o desmienta si en verdad la artista acudirá a la gala del fútbol mundial.

Cactus24//16-11-2022