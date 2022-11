Mujer fue secuestrada violada y empalada en Colombia

Momentos angustia y desesperación vivió una mujer de nacionalidad colombiana al ser sorprendida en su vehiculo por unos hombres quienes la secuestraron, maltrataron y abusaron sexualmente.

Sucedió que la víctima se disponía a comprar mineral para abastecer las ventas de su negocio de arepa cuando ocurrió lo inesperado

“Yo iba a comprar el carbón para sacar la venta de las arepas del día siguiente, unos tipos me abordaron en mi carro, me hicieron conducir hacia un lugar oscuro sobre una carretera larga, ahí me agredieron y me abusaron sexualmente”, relató la joven.

La mujer fue encontrada y rescatada por las autoridades, al percatarse del vehiculo que estaba abandonado en el lugar.

“Los policías me encuentran con un palo con un preservativo en la vagina y en la boca tenía dos cuchillas con la que trabajan los barberos, así me encontraron” dijo la mujer.

La joven fue trasladada a la clínica más cercana de la ciudad donde recibió atención médica. No obstante, familiares de la víctima interpusieron la denuncia ante las autoridades competentes.

“Rechazo esta situación que viví porque puede que no sea la única mujer que lo esté viviendo», expresó la mujer.

Se conoció que el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, ofreció 10 millones de pesos de recompensa para dar con los responsables de este hecho.