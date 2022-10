Hombre de la fiesta con temática nazi pidió disculpas: como veo películas antiguas, mi hija me quiso hacer un regalo

Miguel Valdez será imputado por el Ministerio Público por su fiesta con temática nazi, según informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

El fiscal compartió un video en el que Valdez pide disculpas a la comunidad judía e israelita por las ofensas que les causó con la torta y señal nazi mientras se encontraba en un restaurante en Las Mercedes, Caracas el pasado 16 de octubre.

«Como yo veo películas antiguas, la hija mía que es menor de edad, tiene 15 años, me quiso hacer un obsequio. Ella tampoco sabía y solo lo vio en una película. Tiene 15 años, no puede saber de nada eso. Me la entregó y no le pude negar el detalle, para que no le cayera mal», explicó el hombre en el video.

Valdez no justificó su acción, por lo que dijo comprender las molestias de las personas.

«Ahora les digo la verdad, gentilmente el gerente del establecimiento vino a nuestras mesas y nos dijo que por favor quitáramos los detalles de la torta. Le dije que no hay ningún problema, porque la gente estaba un poco molesta», detalló.

Finalmente, reiteró sus disculpas y aseveró que es de humanos equivocarse.

#HOY el @MinpublicoVEN #IMPUTARÁ en sede Fiscal a Miguel Valdez por su apología al #Nazismo… Igualmente el mismo envío a nuestro despacho un #video pidiendo disculpas a la comunidad judía por las ofensas emitidas por él en un lugar publico de Las Mercedes pic.twitter.com/i2GzWLzd28 — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 20, 2022

