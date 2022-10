Lluvias aumentan casos por mordeduras de serpiente y no hay suero antiofídico

El verano es la época preferida de las serpientes para asolearse y mantener equilibrada su temperatura, cuando llegan las lluvias, descienden desde los cerros o salen de las orillas de los ríos donde se refugian entre la vegetación y buscan lugares cálidos y seguros. Por esta razón, en Venezuela han incrementado los casos de mordeduras de serpiente en varias regiones durante los últimos días.

Según lo informado a Cactus24 por el Mayor Bombero del INEA Zulia, Luis Contreras, hay personas mordidas por serpientes en “Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, Barinas, Portuguesa, Carabobo y el Eje. Panamericano que comprende los estados Zulia, Trujillo, Táchira , Mérida y Sur del Lago de Maracaibo”.

Contreras reitera “Es bastante fuerte, la escasez de sueros antiofidicos no es solo de Venezuela. Es una crisis Mundial. La industria farmacéutica mundial no elabora sueros antiofídicos porque no es rentable. es muy costosa la elaboración de los sueros antiofídicos y la OMS no los obliga. . En Venezuela ronda los 450 dólares”.

Casos recientes:

Agricultor Oswaldo José Pérez 32 años. Lo mordió una serpiente rabo amarillo, cuando se encontraba realizando labores del campo mientras llovía. En Churuguara Municipio Federación del Estado falcón.

Alejandro Torrealba 17 años. Lo mordió una serpiente rabo seco pie derecho cuando caminaba por la acera la noche de este martes. En la comunidad de Orope Municipio García de Hervía Sur del Lago Estado Táchira.

Yeliseth Pérez 32 años ingresó al hospital Juan de Dios Martínez de Caja Seca presentando mordedura de serpientes guayacán. Se encontraba sacando agua de su casa luego del aguacero cuando la mordió en el pie derecho.

María Alejandra López Briceño 39 años ingresó a las 10 P.M de este Lunes al Hospital Dr José Gregorio Hernández.Estado Trujillo presentando mordedura de serpientes Mapanare. Fue mordida cuando caminaba bajo lluvia en Mesa de Gallardo sector Mamones Parte Alta Parroquia Cruz Carrillo Municipio Trujillo.

CACTUS24 12-10-22