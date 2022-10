Despiden a maestra por asustar a niños con máscara terrorífica

Cuatro empleados del Centro de Aprendizaje y Cuidado Infantil Lil’ Blessings, ubicado en Hamilton, fueron despedidos luego de que las cámaras de videovigilancia de la guardería los captara aterrorizando a su salón de clases con máscaras de Halloween del famoso asesino de ficción.

Los pequeños gritaban despavoridos y no sabían qué hacer, mientras la maestra se tomaba el hecho con gracia y siguió sembrando pavor entre los infantes, entre los 2 y 3 años de edad.

“No entré allí con la intención de traumatizar literalmente a esos niños”, expresó en medio de las lágrimas la maestra que portaba la máscara.

Como era de esperarse, el video desató una ola de críticas en redes sociales, por lo que no tuvieron más opción que buscar a los responsables de sembrar el pánico en el centro infantil.

Daycare workers at Lil’ Blessings Child Care in Hamilton, Mississippi thought it would be a great idea to scare the bejesus out of the kids using a 'Scream' mask.

The video is currently being investigated for possible criminal referrals and four employees have been fired. 😱😡 pic.twitter.com/Dptq1vpH8H

— StrictlyChristo🇺🇦🌻 (@christoq) October 6, 2022