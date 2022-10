Chantal Baudaux sufre ataques de pánico y ansiedad aguda

Anuncios Google

Recientemente la actriz venezolana Chantal Baudaux habló acerca de el motivo por el cuál se ha mantenido alejada de sus seres queridos.

Durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, la criolla contó todo tipo de detalles tanto de su vida personal como profesional, en las que confesó que ha atravesado por momentos difíciles en cuanto a su salud mental.

Chantal afirmó que sufre de ataques de pánico, llevados de la mano con la ansiedad aguda. Según sus declaraciones, este problema ha provocado que tienda a alejarse de sus seres queridos e incluso rechazar invitaciones, sin embargo, pocos conocían este detalle sobre ella.

«Tenía meses sintiéndome mal y no me comunicaba, entonces la gente como que ‘esta no quiere venir’ o me invitaban a algo y yo decía que no» expresó Chantal, agregando que llegó un momento en el que comenzó a hablar sobre lo que estaba ocurriendo.

«Abarcar tanto me agobia y me quiero encerrar. Y apago el teléfono, yo digo que WhatsApp es satanás, un interruptor, una llegada de información constante. He tenido que silenciar el teléfono porque me da como un vacío en la boca del estómago… Siento que lo estoy superando poco a poco trabajándolo, pero tampoco es fácil» confesó.

Asimismo, comentó que el grupo de personas cercanas a ella a las que les habló sobre este problema son apróximadamente 10, y éstas han podido ayudar a conllevar la situación. De hecho, indicó que hay quiénes son capaces de entender su situación ya que atraviesan prácticamente por lo mismo.

Información Gossipvzla y Maduradas

Cactus24//05-10-2022