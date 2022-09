Hombre se arrepiente de haber ganado la lotería ante el acoso sufrido

Anuncios Google

Lo que parecía ser un golpe de suerte al jugar la lotería resultó ser un episodio amargo para un hombre de la India.

El pasado 18 de septiembre la vida del hombre que se desempeñaba como chofer cambió de una manera inesperada, luego de resultar ganador con 250 millones de rupias (US$ 3,06 millones) en una lotería estatal en Kerala.

Sin embargo, el hombre se ha visto ofuscado por las manifestaciones de las personas que buscan ayuda financiera, incluso se ha visto en la obligación de mudarse de casa por el acoso sufrido.

“Tengo que seguir cambiando de casa. Fui y me quedé en la casa de un pariente; pero de alguna manera la gente encontró ese lugar y llegó hasta allí. Ahora tuve que venir a mi casa porque mi hijo no se encuentra bien. Ni siquiera tengo dinero”, comentó.

Recuerda que se llenó de alegría cuando ganó: “Había gente y cámaras en la casa y estábamos felices”, confesó.

Pero la situación cambió y ahora el afligido hombre sostiene que no puede salir de su casa. «Mi hijo está enfermo y no puedo llevarlo al médico. Ojalá no hubiera ganado. El tercer premio habría sido mejor”, sentenció.

“Lo que puedo decirles a todos es que todavía no he recibido dinero. Nadie parece entender mi problema, a pesar de las veces que lo diga”, concluyó el hombre