Excluyen a tres centrales sindicales del diálogo auspiciado por la OIT en Venezuela

Las centrales sindicales Codesa, CUTV y Unete fueron excluidas del diálogo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está auspiciando en Venezuela, confirmó el dirigente sindical José Marcano, presidente del sindicato de agricultura y tierras.

Codesa, Unete y CUTV “no fueron convocadas a Ginebra; no fueron convocadas por el ministro del trabajo y no han sido convocadas para este diálogo que se va a dar”.

Marcano detalló que todas las centrales sindicales participaron en los talleres previos “porque la OIT es autónoma para invitarlas y no tiene que ver el gobierno”. Pero puntualizó que, para el diálogo social, “es el gobierno el que tiene la facultad de convocar a las centrales, y el gobierno no las convocó”. Solo fueron admitidas la CTV y ASI.

Recordó que la OIT es un organismo de Naciones Unidas, pero “es un mediador entre las partes” y trata de que los gobiernos cumplan con los convenios que suscriben. “En el caso de Venezuela no los cumple”, señaló Marcano.

“Sabemos que no hay un diálogo efectivo porque no el gobierno no ha cumplido con los convenios”, reiteró. “El gobierno ha convocado a diálogo, pero solo a las centrales que ellos decidieron”.

Elena Linárez, integrante del buró político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), criticó la exclusión de las tres centrales sindicales. En rueda de prensa difundida en el portal web del PCV (https://prensapcv.wordpress.com) la dirigente recordó que la CUTV ya había sido dejada de lado en abril pasado. “El gobierno no quiere que estén presentes” las centrales “que cuestionan la política laboral antiobrera del gobierno”, sentenció. Linárez calificó de “diálogo hipócrita” lo que está sucediendo en Caracas.

Cactus24//27-09-2022