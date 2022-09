Lozano pide a Petro que abogue por el restablecimiento de la democracia en Venezuela

Anuncios Google

La presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional que encabeza Juan Guaidó, Olivia Lozano, pidió al Gobierno de Gustavo Petro que abogue por el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

“Sin estado de derecho no hay desarrollo; sin respeto a los derechos humanos no hay libertad ni igualdad de oportunidades; sin justicia no hay reparación a las víctimas ni la no repetición; sin democracia, no hay garantías de un futuro promisorio para ninguno de nuestros pueblos”, dijo Lozano en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter.

De igual forma, expresó sus deseos de que la administración de Petro establezca mecanismos destinados al restablecimiento de las libertades en Venezuela.

“Presidente Gustavo Petro, los venezolanos aspiramos que el reinicio de relaciones diplomáticas con el atroz régimen de Maduro, señalado por delitos de lesa humanidad en la ONU, tenga en agenda demandar retomar el diálogo en México para lograr elecciones justas y libres”, concluyó.