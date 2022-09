Médico falconiano, en el ojo del huracán por presunta mala praxis en Dominicana

Anuncios Google

El médico falconiano, Jorge Rafael G.C, de 36 años de edad, egresado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Unefm) en el año 2009, se encuentra envuelto en una polémica en República Dominicana, por estar realizando cirugías plásticas sin haber homologado el título, causando daños a la salud de un importante número de mujeres.

Tras varias denuncias y una investigación exhaustiva llevada a cabo por la periodista Nuria Puerta a través de su programa Nuria Investigación Periodística, ha trascendido que a pesar de solo ser médico en medicina general, Jorge, oriundo de Punto Fijo, estaría operando hasta seis pacientes por días, con montos entre 7.000 $ y 9.000 $.

Lo cumbre, más allá del cobro y que solo habla con pacientes dos días antes de llevarlas al quirófano tras el chequeo por fotos de asistentes que ni siquiera son enfermeras, es que después de haberse desempeñado como taxista y ser asistente de un cirujano venezolano y calificado en República Dominicana, Jorge Rafael se ha dedicado a operar por su cuenta sin estar registrado en el Colegio de Médicos de ese país.

Según la periodista Nuria Piera, sobre Jorge Rafael se conoce que estuvo entre los médicos cirujanos residentes del Hospital Doctor Domingo Luciani, en Venezuela, pero que no había constancia que certificara que fuese médico cirujano. Incluso el cirujano venezolano para el cual trabajó como ayudante en Dominicana aseveró, de acuerdo con un audio, que «Jorge Rafael no tiene licencia para operar y eso se lo he dicho mil veces, que no se ponga a estar operando solo porque se va a meter en un problema. Él no es cirujano plástico allá, el cirujano plástico soy yo», afirmó el doctor Plaza.

A raíz de la investigación periodística, el doctor Gómez Carrera cerró el Centro Postquirúrgico y Terapéutico Humaniser ubicado en la plaza Jardines de Gazcue, pero trascendió que tendría operaciones planificadas a diario hasta el año 2023.

Son varias las víctimas de las cirugías estéticas que figuran en la denuncia de las cuales, tres fueron difundidas por la periodista Nuria durante la investigación que ha despertado el interés de las autoridades médicas de ese país y las ciudadanías que, estarían acudiendo masivamente a este supuesto cirujano, que estaría sacando provecho de la buena reputación que tienen los profesionales de la salud de Venezuela.

24-09-2022

Con información de Nuria Investigación Periodística