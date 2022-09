Anne Hathaway sobre el cuatro venezolano: Es una de las cosas más bonitas que he escuchado en mi vida

Anuncios Google

El músico venezolano Jorge Glem llamó la atención en el Carnegie Hall de Nueva York de la actriz estadounidense Anne Hathaway.

En sus redes sociales, el integrante de C4 Trío compartió la anécdota.

“Imaginen que se acerca una muchacha muy bonita en el Carnegie Hall y me dice en inglés: “¿Cómo se llama tu instrumento musical? Es una de las cosas más bonitas que he escuchado en mi vida”, cuenta Glem, quien respondió: “Cuatro venezolano, like four in spanish”.

Glem dice que le tomó varios segundos darse cuenta de con quién estaba hablando. Hathaway fue considerada en 2006 por la revista People como una de las 50 personas más bellas del mundo.

“Familia cuatrística, tenemos una nueva fan de nuestro instrumento nacional. ¡A seguir trabajando duro!”, escribió el cuatrista a sus seguidores en su cuenta de Instagram. Acompañó la historia con una foto con Anne junto a la actriz.

Una chica muy linda en @carnegiehall me dice en inglés:



– “¿Cómo se llama ese instrumento?, Es de lo mas bonito que he escuchado en mi vida”



– Cuatro venezolano 🇻🇪.

La quedo viendo y descubro al personaje. La gran #annehathaway. ¡Qué honor! Una nueva fan de nuestro instrumento pic.twitter.com/0GNKrxpkdk — Jorge Glem (@jorgeglem) September 23, 2022

Cactus24//24-09-2022