Migrante se quitó la vida en albergue de Nueva York

Una mujer que buscaba asilo se suicidó en un refugio para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York, dijo el lunes el alcalde Eric Adams.

“Los miles de solicitantes de asilo que hemos visto llegar a nuestra ciudad vinieron a este país en busca de una vida mejor. Lamentablemente, ayer, una solicitante de asilo en una de nuestras instalaciones se quitó la vida”, dijo Adams en un comunicado publicado el lunes.

El alcalde no nombró al individuo ni al refugio y dijo que la ciudad tiene prohibido por ley compartir detalles adicionales en este momento. No está claro cómo y cuándo llegó la mujer a la ciudad de Nueva York o cuánto tiempo había estado en el refugio.

“Nuestros corazones se rompen por esta joven y cualquier ser querido que pueda tener, y nosotros, como ciudad, la lloramos”, dijo Adams. «Esta tragedia es un recordatorio de que tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los necesitados».

Adams defendió los esfuerzos de la ciudad para albergar a miles de inmigrantes que han llegado a la ciudad en los últimos meses y nuevamente criticó al gobernador de Texas, Greg Abbott, por enviar autobuses de solicitantes de asilo a la ciudad. El domingo, Adams dijo que la ciudad está considerando demandar a Texas por enviar inmigrantes sin previo aviso a Nueva York.

“Esto no fue un fracaso”, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa no relacionada en Brooklyn cuando se le preguntó si la muerte representa un fracaso de la ciudad.

“Una mujer, creo, quedó traumatizada por toda esta experiencia. Esto no es un fracaso de esos hombres y mujeres, esos empleados de la ciudad que se han quedado despiertos hasta altas horas de la noche, han estado en la estación de autobuses alimentándose, navegando. No, no es un fracaso. Los empleados de la ciudad no son fracasos, son funcionarios que trabajan arduamente”.

Pero luego culpó a Abbott por su práctica de subir a inmigrantes que han cruzado la frontera sur en autobuses a Nueva York, algunos en contra de su voluntad.

“El fracaso fueron los gobernadores que enviaron a la gente a un viaje en autobús de varios días sin la comida adecuada, sin atención médica, sin las necesidades básicas, diciéndoles que tenían que ser tratados de esta manera inhumana”, dijo Adam’s. “No fallamos en esta ciudad. Esta ciudad está ayudando a la gente. Y nuevamente, mi corazón está con esa familia”.

Adams dijo que la mujer era madre, pero dijo que legalmente no podía revelar ningún otro detalle.

Cactus24//20-09-2022