Estudiantes de un colegio en Colombia le dieron viagra a sus compañeros

Un repudiable hecho se registró en el colegio Gabriel García Márquez, en Santander, Colombia, luego de que dos estudiantes le dieran a ingerir viagra a sus compañeros.

Sucedió que las estudiantes de quinto grado disolvieron tres pastillas de viagra en un refresco y luego le ofrecieron la bebida adulterada a dos de sus compañeros de clase.

Se conoció que las víctimas son un niño de 10 y una niña de 12 años.

Ante lo sucedido, la madre de uno de los afectados dijo que se enteró del incidente cuando la citaron en la rectoría y le entregaron a su hijo sin darle más detalles.

“Ellos lo vieron relajado como si no fuera grave, me comenta que le dieron una gaseosa con unas pastillas de color azul. La enfermera me dijo que era mejor que me lo llevara a la casa por sí pasaba algo, yo firmé la salida. Eran tres pastillas en la gaseosa. Me lo llevé al hospital. La doctora me dijo que gracias a Dios mi hijo lo traje vivo. Mi hijo solo vomitaba, no le puedo dar comida ácida porque se vomita”, dijo la afligida mujer.

Indignados ante lo sucedido, los representantes expresaron que las niñas no recibieron ninguna sanción por la falta cometida.

Las directivas del colegio dijeron que el caso se analizará en el comité de convivencia y anunciaron que realizarán talleres y charlas preventivas.