Juanes aclaró las razones por las que canceló su concierto en Venezuela

La disputa que comenzó entre el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, al tildar al cantante colombiano Juanes de inmoral, pica y se extiende luego de una ola de rumores que aseguraban que el cantante habría suspendido su presentación en Venezuela por esa razón.

Recientemente el intérprete de la “Camisa Negra” aclaró los motivos por los que suspendió su presentación en el país: “Venezuela ha sido uno de los lugares más importantes desde el comienzo de mi carrera. Yo creo que fue el primer país al que yo fui a cantar. Tengo mucho cariño por el público. Había sido muy complicado planear el concierto. Nosotros habíamos tratado de ir con el maestro José Antonio Abreu, antes de que falleciera en 2018 y al otro día que salimos de Venezuela literal nos dijeron `acá no vuelvas», dijo el cantante.

“Hace un tiempo empresarios nos venían diciendo: Vengan, muchos artistas están viniendo. De hecho, colegas estuvieron y les fue muy bien. Entonces pensé ‘bueno quizá es un momento para ir’. Pero lo primero que sucedió fue lo que tú viste”.

Ante las acusaciones hechas por Cabello en contra del cantante, Juanes aseguró: “Yo no quiero estar en un concierto angustiado, pensando que algo le va a pasar a la gente o a mí. En esa circunstancia no vale la pena. Para mí eso es algo sagrado: Cantar y disfrutar de un concierto. Creo que no está la situación todavía para eso”, sentenció el artista.