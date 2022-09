Eugenio Derbez pasa la mayor parte del tiempo sedado debido al dolor

Anuncios Google

El pasado 29 de agosto, Alessandra Rosaldo informó que su esposo Eugenio Derbez había sufrido un fuerte accidente mientras participaba en un juego de realidad virtual, el cual le causó una seria lesión en el hombro.

Días después de esta noticia, la vocalista de Sentidos Opuestos habló nuevamente sobre el estado de su esposo e informó que Eugenio Derbez fue sometido a una operación para atender las lesiones que le ocasionó este incidente.

A casi tres semanas de la noticia del accidente del actor de 61 años, José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio y Victoria Ruffo, habló con los medios de comunicación y reveló el actual estado de salud de su padre tras ser intervenido quirúrgicamente.

Según José Eduardo, Eugenio está sedado ‘para que no sufra’, señala.

Al actualizar sobre la salud de su padre, él dijo a los medios de comunicación:

“Lo que yo tengo entendido es que se cayó y se rompió en varias partes el hombro. Creo que estaba jugando estas cosas de realidad virtual (…) Mandaron un video de él donde lo estaba checando el doctor y yo pregunté qué había pasado pero no me decían bien a bien. Ya después Vadhir [Derbez] me dijo que había sido un problema de hombro y que estaba muy lastimado, muy roto”, comentó.

“Simplemente se cayó y no se con qué se pegó. Lo que pasa es que el dolor es muy fuerte para él y ha sido complicado dormir y moverse, lo tienen sedado bastante tiempo para que no sufra y por eso ha estado alejado», señaló Eduardo.

«Ha sido un proceso complicado y va a seguir siendo complicado. Pero está bien, entero y saludable”, aseguró el actor.

Cactus24//16-09-2022