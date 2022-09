Muerte de Isabel II: Los dolientes rompen el protocolo y el Rey Carlos III saluda a miles fuera del Palacio

Anuncios Google

El emotivo rey fue vitoreado por miles de simpatizantes cuando llegó hoy con la reina Camilla al Palacio de Buckingham.

Hubo gritos de “Dios salve al Rey” cuando Carlos dejó el auto en el Palacio por primera vez como monarca.

Y algunos simpatizantes fueron más comunicativos que otros, con una mujer plantando un beso en la mejilla de Charles.

El Rey ahora ha comenzado su primer día como monarca de la nación después de la muerte su madre Isabel II.

King Charles III arrives at Buckingham Palace for the first time since becoming the reining monarch, he is greeted by thousands of cheering well-wishers outside. pic.twitter.com/5z6ViOBssx

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) September 9, 2022