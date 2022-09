La BBC suspende su programación normal ante el delicado estado de salud de la reina Isabel II

Anuncios Google

El príncipe Harry y la duquesa de Sussex también van camino de la residencia de verano de la soberana, al igual que sus hijos menores, los príncipes Eduardo y Andrés. Esta reunión en el castillo ubicada en las Tierras Altas escocesas hacen presagiar lo peor.

La BBC ha cancelado su programación hasta las seis de la tarde, hora local, para centrarse en informar sobre la evolución de la reina de 96 años mientras continúa descansando bajo supervisión médica, tal y como se anunció hace unas horas.

A la entrada de la residencia oficial, donde suele pasar sus veranos, se están colocando barreras para mantener alejados a los curiosos que han comenzado a congregarse allí y que crecen por momento.

Según el plan secreto diseñado hace años, que se conoce como ‘Operación Puente de Londres’, la cadena británica y la Asociación de Prensa recibirán el aviso del fallecimiento de la monarca cuando llegue el momento a través de un sistema de transmisión de alertas por radio que se remonta a la época de la Guerra Fría.

Prince Charles and Camilla have arrived at Balmoral and Prince William is travelling there https://t.co/U8DN80rP1z

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 8, 2022