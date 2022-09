Luego de ser suspendida: Regresa al colegio la maestra que pidió semen a sus alumnos

Anuncios Google

La maestra María Inés Peredo salió a dar la cara, tras protagonizar un escándalo que revolucionó a toda Bolivia. La maestra de biología de la unidad educativa Juana Azurduy de Padilla en Santa Cruz, pidió a sus estudiantes llevar semen como tarea de una clase de educación sexual y provocó la indignación de toda la comunidad.

El caso llegó a la justicia a partir de la acción de un padre de familia de uno de los jóvenes, que denunció a la profesora ante el Ministerio Público por “corrupción de menores”. La escuela suspendió a la mujer mientras avanza la investigación.

Ante el escándalo, la mujer salió a dar la cara y en una entrevista con el medio Unitel afirmó sentirse mal por la atención mediática que está recibiendo y pidió una disculpa a la sociedad por la «malinterpretación» de su asignación, reseñó El Clarin de Argentina.

La docente aseguró que solo sugirió que “aquel que quiera donar” su semen, lo lleve a la clase para hacer un trabajo de verificación de la estructura del espermatozoide y comprobar cuánto tiempo vive en un lugar húmedo.

«Ese era mi objetivo como maestra y no como dicen algunos medios de pervertir a los alumnos y que se fueran a masturbar y trajeran en un frasco, en ningún momento mi intención fue esa”, aseguró la maestra.

María Inés Peredo, profesora de Mineros, vuelve a pedir disculpas por haber solicitado una muestra de semen a sus estudiantes y aclara que solo quería hacer un trabajo de verificación de la estructura del espermatozoide. Video: R. Flores #ElDeber pic.twitter.com/PdBUFOZyrI — EL DEBER (@grupoeldeber) August 23, 2022

«Yo soy una madre de familia que tengo cuatro niños pequeños y no soy ninguna pervertida, lo único que hice fue seguir la currícula del Ministerio de Educación, que está ahí plasmado los métodos anticonceptivos y el aparato de reproducción masculino», añadió.

Angustiada por los escraches sufridos, la mujer pidió clemencia: «Ni a los peores criminales le hacen esto, yo no he matado a nadie, no he violado a nadie».

El pedido de piedad de la mujer conmovió al padre que la denunció y, dos días después de hacerse público el caso, el denunciante desistió de la demanda y las autoridades educativas le autorizaron a la docente el retorno a aulas.

LA PROFESORA MARÍA INÉS PEREDO RETOMÓ SUS ACTIVIDADES COMO PROFESORA EN MINERO

Ella fue recibida por sus alumnos y agradeció a Dios por una oportunidad más. Indicó que mejorara en cuanto a su metodología para evitar malos entendidos. pic.twitter.com/UXBdVARxHr — Cadena A Red Nacional (@cadenaabolivia) August 26, 2022

La mujer llegó en una moto a la unidad educativa, con una sonrisa saludó a los estudiantes, quienes la abrazaron y aplaudieron. «Tras ser recibida por los estudiantes, no pudo contener la emoción y derramó algunas lágrimas mientras era abrazada por los escolares», indicó el medio Opinión.

