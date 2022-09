Jennifer Lawrence critica brecha salarial en Hollywood: “Me pagan menos por tener vagina”

Anuncios Google

La ganadora del Oscar Jennifer Lawrence, aclaró previamente que era » extremadamente afortunada y feliz » con su acuerdo salarial para la película apocalíptica nominada al Oscar «No miren arriba», que le dio la mejor facturación pero un cheque de pago de $ 5 millones menos en comparación con el coprotagonista Leonardo DiCaprio. Aún así, Lawrence dijo que tales brechas salariales siguen siendo frustrantes en general, citando que le pagaron menos que a sus coprotagonistas masculinos en «La gran estafa americana».

“No importa cuánto haga”, dijo Lawrence. «¿Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo, por mi vagina?».

Blom

La actriz le dijo a Vanity Fair el año pasado que el coprotagonista de «No miren arriba» DiCaprio fue «muy amable» con que ella obtuviera la mejor facturación, ya que fue la primera actriz en leer el guión.

Un informe anual de Variety sobre los salarios de los actores en Hollywood publicado en agosto de 2021 indicó que DiCaprio ganó $ 30 millones por «Don’t Look Up» y Lawrence recibió $ 25 millones. Como señaló Vanity Fair, Lawrence ganó 83 centavos por el dólar de DiCaprio, lo que refleja exactamente la brecha salarial de género reportada en 2020 en Estados Unidos.

“Sí, yo también vi eso”, dijo Lawrence en ese momento. “Mira, Leo genera más taquilla que yo. Soy extremadamente afortunada y feliz con mi trato. Pero en otras situaciones, lo que he visto, y estoy segura de que otras mujeres en la fuerza laboral también lo han visto, es que es extremadamente incómodo preguntar sobre la igualdad salarial. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero no pueden decirte qué es exactamente”.

Cactus24//07-09-2022