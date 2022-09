Explotó su OnlyFans: Luchadora ganó pelea y celebró mostrando sus pechos

Anuncios Google

Así lo contó el medio RT dedicándole una nota en el día de la fecha (07/09): la australiana se hizo viral la semana pasada por noquear a Rung Arun Khunchai en Bangkok. Pero no fue su serie de uppercuts y ganchos lo que fue remarcado por los medios, sino su festejo tras la victoria.

El momento, sin duda, fue emocionante, pero luego de que el réferi dio por ganadora a Emery por nocaut, la luchadora muy feliz se subió a las cuerdas del ring y levantó su top, dejando a la vista sus senos.

"Interesting celebration right there by Tai Emery."

You can say that again. 😳🙈#BKFCThailand3 pic.twitter.com/7A3lXOnYP8

— MMAWorldInside (@MMAWorldInside) September 3, 2022