Karim Benzema sale lesionado de la cancha

Malas noticias para el Real Madrid. Karim Benzema ha tenido que abandonar el terreno de juego pasada la primera hora de juego en el estado de Celtic Park.

El día en que el club blanco ha comenzado la defensa del título en Glasgow, ciudad que trae buenos recuerdos a los blancos por la consecución de La Novena, el equipo entrenado por Ancelotti se enfrenta a la baja de quizá el único futbolista de la plantilla que no tiene un sustituto claro. En el 30′, con gesto de dolor y llevándose la mano a la rodilla derecha, el francés ha abandonado el terreno de juego y se ha marchado directo al túnel de vestuarios.

Tras renunciar a la incorporar un 9 en el mercado de fichajes, Rodrygo Goes y Eden Hazard se perfilan como los sustitutos de Benzema, dos jugadores cuyo perfil no es el de delantero centro. También está Mariano, futbolista que hasta el momento no ha contado con minutos. En Celtic Park, Carlo Ancelotti introdujo al belga Hazard, jugador que ha recibido el respaldo del técnico italiano en varias ocasiones.

«Debe ser más importante que el año pasado», llegó a decir el técnico italiano hace unos días del belga, del que también afirmó que está trabajando bien y que no tiene por qué defenderlo en cada rueda de prensa, reseña cadenaser.

CACTUS24 06-09-22