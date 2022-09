Elizabeth Olsen en conversaciones para la temporada 2 de House Of The Dragon

Anuncios Google

House of the Dragon ha arrancado de la mejor manera posible. La nueva serie de precuelas de Games of Thrones vio a 10 millones de hogares sintonizar el episodio de estreno, lo que lo convierte en el más grande en la historia de HBO. El segundo episodio también debutó, agregando un aumento del 2% , haciendo que el programa lograra otro récord.

Ese récord es un programa que ve un aumento en la audiencia en lugar de la caída habitual que ocurre en la mayoría de los programas.

La serie podría convertirse en el programa más grande en la historia de HBO la próxima temporada, ya que a través de fuentes confiables y comprobadas , informan que Elizabeth Olsen está en el punto de mira de House of the Dragon Season 2.

El hecho de que Elizabeth Olsen participe en House of the Dragon Season 2 es una noticia fantástica, aunque las noticias sobre la segunda temporada no han sido tan buenas. Recientemente se informó que el actual co-showrunner y director Miguel Sapochnik dejará la serie después de trabajar en ella durante los últimos tres años.

Hay una gran cantidad de partes para elegir en términos de que Elizabeth Olsen se unirá a House of the Dragon Season 2. George RR Martin escribió un libro bastante extenso, por lo que los fanáticos pueden comenzar a teorizar sobre quién interpretará a Olsen. De cualquier manera, agregarla al elenco es una idea fantástica que no podemos esperar a ver. Con House of the Dragon ya renovada para una segunda temporada, parece que la producción podría comenzar muy pronto.

Cactus24//04-09-2022