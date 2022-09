Piloto amenazó con estrellar su avión contra un Walmart

Anuncios Google

Una fuente del gobierno familiarizada con la situación le dijo a CNN que el avión estaba volando sobre el Bosque Nacional Holly Springs. La policía de Tupelo ya no tiene comunicación con el piloto, dice la fuente.

A pilot has threatened to intentionally crash this plane into a local Walmart in Tupelo, Mississippi, police say pic.twitter.com/lvWqKfwBDA