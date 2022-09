La NASA cancela el segundo intento de lanzamiento de su misión lunar Artemis 1

Anuncios Google

La NASA descartó otro lanzamiento planificado del cohete el sábado por la mañana después de varios intentos fallidos de detener una fuga de combustible de hidrógeno líquido.

El anuncio oficial de limpieza del director de lanzamiento, Charlie Blackwell-Thompson, se produjo alrededor de las 11:19 am ET.

El primer esfuerzo de la NASA para lanzar este cohete tuvo que ser frustrado el lunes por la mañana después de que un sensor indicara que uno de los cuatro motores del cohete no parecía estar enfriándose a la temperatura adecuada de aproximadamente -420 grados Fahrenheit.

Después de estudiar el problema y solucionarlo, los funcionarios dijeron que estaba claro que el motor estaba realmente bien y que un sensor estaba dando una lectura de temperatura falsa. «Sabemos que teníamos un sensor defectuoso», dijo John Honeycutt, gerente de programa de este cohete en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama.

Luego, el sábado, mientras las tripulaciones trabajaban para cargar combustible en el cohete, detectaron repetidamente una fuga de hidrógeno líquido que hizo que detuvieran y comenzaran el proceso de abastecimiento de combustible varias veces.

La NASA hizo tres intentos fallidos de reparar la fuga antes de retrasarse tanto que Blackwell-Thompson finalmente renunció al lanzamiento.

No era la primera vez que las fugas de hidrógeno obstaculizaban los esfuerzos para alimentar este cohete. Aparecieron otros similares durante los ensayos generales y el primer intento de lanzamiento. Los funcionarios de la NASA ahora están estudiando el problema y discutiendo los próximos pasos.

Cactus24//03-09-2022