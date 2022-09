Le roció gasolina y luego le prendió fuego: el vil ataque de un hombre a una joven que lo rechazó

Anuncios Google

El horrible ataque tuvo lugar en India, lo que provocó grandes tensiones en el país.

La colegiala Ankita Singh murió en el hospital el domingo por la mañana en Ranchi, Jharkhand, luego de ser ingresada con quemaduras graves.

Se las arregló para hablar desde su cama de hospital antes de morir, pidiendo que mataran a su atacante.

Dos hombres han sido detenidos por la policía.

Ankita supuestamente había sido acosada por el hombre acusado, Shahrukh Hussain.

Los grupos hindi de derecha alegaron que Shahrukh quería cometer “love jihad”, un término controvertido utilizado por grupos radicales para acusar a los hombres musulmanes de convertir a las mujeres hindúes mediante el matrimonio, informa la BBC.

Su padre, dijo: “Shahrukh solía decirle: cásate conmigo, acepta el Islam, de lo contrario haré de tu vida un infierno”, informa el Daily Mail .

Ella rechazó sus avances y supuestamente él la acosó durante días llamándola por teléfono repetidamente.

“Me llamó de nuevo alrededor de las 8 p. m. del lunes (22 de agosto) y me dijo que me mataría si no hablaba con él”, dijo Ankita antes de morir.

“Le informé a mi padre sobre la amenaza, después de lo cual me aseguró que hablaría con la familia del hombre el martes”.

Ella estaba durmiendo cerca de una ventana y se alega que él le echó gasolina antes de prenderle fuego.

“Después de cenar, nos fuimos a dormir. Estaba durmiendo en otra habitación”, dijo Ankita.

El martes por la mañana, experimenté una sensación de dolor en la espalda y podía oler algo quemado. Lo encontré huyendo cuando abrí los ojos.

“Empecé a gritar de dolor y fui a la habitación de mi padre. Mis padres apagaron el fuego y me llevaron al hospital”, dijo pocas horas antes de morir.

La llevaron de urgencia al hospital con un 90 por ciento de quemaduras y murió el domingo 28 de agosto.

“Quería conseguir un trabajo en el gobierno para poder ayudar a su padre a mantener a la familia”, le dijo a la BBC su abuela, Vimla Devi .

Un video de su presunto atacante, Shahrukh Hussain, se volvió viral después de que pareciera estar sonriendo mientras la policía se lo llevaba.

Un socio que supuestamente proporcionó la gasolina para el ataque también fue detenido.

Es el último de una serie de crímenes de terror contra mujeres en la India que han aparecido en los titulares recientemente. Una niña de 16 años afirmó que fue violada por cientos de hombres y una niña de 13 años dijo que la policía la atacó cuando denunció una agresión sexual.

Se ha informado que una violación ocurre una vez cada 18 minutos en India y más de 28,000 mujeres y niñas fueron violadas en un solo año en el país.

El presunto ataque a Ankita por parte del pretendiente despreciado ha inflamado el descontento en el país donde existe una tensión religiosa latente entre las poblaciones de mayoría musulmana e hindú de la India.

