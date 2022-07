Cómo cuidar y fortalecer tu salud mental

Anuncios Google

La salud mental es igual de importante que la salud física. Gracias a una buena salud mental podemos sentirnos bien con nosotros mismos a pesar de vivir algunos momentos difíciles.



La ventaja de tener una buena salud mental, es precisamente en esos momentos que vivimos situaciones difíciles y/o tristes. Ya que vemos las dificultades como experiencias, oportunidades de aprendizaje y de crecimiento personal.

Y es precisamente en esos momentos de dificultad, en los que surge la creatividad y resiliencia, que nos ayuda a salir y a levantarnos de esos momentos que definimos como difíciles.

1.Expresar tus emociones: No es sano reprimir tus emociones. Di lo que piensas y sientes, es necesario hacerlo porque la otra persona no sabrá cómo te sientes o que te molesta. Por otro lado, si estás pasando por momentos difíciles, lo importante es expresarte, como por ejemplo: llorar, escribir, hablar con alguien, bailar, pintar. Etc. Cualquier actividad que ayude a sacar lo que sientes.

Conectar contigo: Cuando eres consciente de tus emociones en más fácil poder expresarlas, aceptar y sanar. La idea es que cuando sientas que todo va mal, seas consciente de ti y de cómo te sientes, que sientes en tu cuerpo, cuáles son tus pensamientos y emociones en ese momento. Cierra los ojos, y permítete sentir tu cuerpo y tus emociones. Rodéate de personas que reconozcan tu valor: Estar rodeada de personas que no reconocen tu valor no te permitirá sentirte bien, por ese motivo alejarse de estas personas es lo mejor que podrás hacer por ti y por tu bienestar emocional.

4. Haz una actividad que te guste: Es necesario que te consientas, no esperes que otra persona lo haga por ti. Puedes ir a cine, leer un libro, tomarte un café, pintar, montar bicicleta, hacer ejercicio, cualquier cosa que ames hacer, está bien para ti, sentirás confort y esto beneficia tu salud mental y tu bienestar emocional. Estas pensando en ti y eso es lo importante.

5. Regular horario de sueño: Para favorecer la salud mental no basta con solucionar situaciones que suceden afuera de nosotros.

Nuestros órganos también tienen un papel sumamente importante, como nuestro cerebro y hormonas. Por lo tanto, regular tu sueño va hacer que estés más sano y esto incluye dormir las horas adecuadas, si no duermes bien no vas a tener recursos mentales suficientes para hacer una actividad que requiera energía o estar alerta en cualquier momento de tu día.

6. Buena alimentación: Así como regular el sueño, también hay que tener una buena alimentación, ya que tu salud mental está conectada con tu cuerpo. Somos seres plenos, nuestra mente y cuerpo trabajan unidos. Si tienes una mala alimentación se verá reflejado en tu estado de ánimo.

8. Dedicar tiempo para ti: Como lo mencione anteriormente, pasar tiempo contigo es fundamental para que te sientas bien. Solo con descansar en tu habitación, estar a solas, es necesario para tu bienestar mental y emocional. Si pasas todo tu tiempo haciendo siempre una actividad, tarde o temprano se verá reflejado en tu cuerpo, mental y emocionalmente.

9. Celebra tus victorias: No esperes que tus amigos o familia lo haga, tú eres la persona que trabajó arduamente para conseguir eso que tanto soñaste, mereces celebrar ese triunfo que tanto te costó y que siempre quisiste. Salir a comer tu comida favorita, darte un regalo, ir a cine. Etc. Hay muchas formas en las que puedes celebrar tus victorias. Eso genera/mejora tu bienestar emocional y ayuda a fortalecer tu salud mental.

Busca ayuda cuando lo necesites: A veces necesitamos de alguien más para poder sanar, expresar lo que sentimos. Cuando sacamos afuera eso que nos afecta, como vacíos, carencias emocionales, asuntos no resueltos, curamos por dentro todas estas heridas, por eso no temas buscar ayuda profesional. Está bien hacerlo, está bien pensar en ti.

11. Ejercítate: Otro factor que está relacionado con nuestra salud mental es el ejercicio. También podemos incluir en este punto; yoga, Pílates o meditación. Son actividades que van a favorecer tu salud mental.

12. Mantener relaciones saludables: Es esencial para ti y tu salud mental estar rodeada/o de personas que te generen bienestar y confort. Por eso alejarse de personas que no te hacen bien o personas tóxicas es un paso para cuidar de tu salud mental, incluso si son tu familia.

13. Establece límites: Esto ayuda a que tu autoestima aumente, a darte valor y a reconocerte como persona. Todo esto beneficia tu bienestar mental y emocional, por este motivo debes de poner límites cuando creas que están traspasando esa línea de respeto.

14. Piensa más positivo: Disminuir la queja y reemplazar tus pensamientos negativos por positivos créeme que va a cambiar como te veas a ti misma/o, la manera en que veas la vida y esto generará mayor satisfacción con la vida, tendrás más razones para levantarte y continuar y enfrentar los malos momentos. Miraras la vida de una manera mucho mejor, ya que te enfocaras en lo bueno y no en lo malo.

15. Agradecer: Todos los días agradece por momentos, situaciones, personas Etc. Por el cual te sientas agradecida/o, como tu salud, tu familia, un viaje, por el agua, un regalo. Etc. Incluso cuando estés pasando por momentos difíciles agradecer por lo bueno que tienes y que pasa en tu vida ayuda a que enfrentes y mires la vida de otra manera.

Estar enfocada/o en lo positivo de tu vida y pensar de esa manera traerá bienestar emocional, fortalecerá tu salud mental y permitirá menos días grises en tu vida por que estarás centrada en lo bueno de tu vida.