El ‘hombre alien’ ahora se amputará una pierna 

Un joven francés adicto a los tatuajes llegó al extremo y ahora quiere amputarse una pierna para acercarse cada vez más a su objetivo: Ser un alien negro.

Y es que a Anthony Loffredo, de 33 años, no le bastó con someterse a diferentes procedimientos para amputarse la nariz, las dos orejas, los dedos y su labio superior. Quiere ir por más.

Según consignó The Mirror, el sujeto también se ha puesto diferentes implantes y su piel está cubierta de tatuajes negros. Sus globos oculares también.

Loffredo, más conocido en redes sociales como The Black Alien, cuenta con más de 1,1 millones de seguidores en Instagram, donde comparte cómo ha sido su proceso de transformación a lo largo del tiempo. Según lo detalla en la descripción de su perfil, hasta el momento avanza en 41 %, por lo que aún va a mitad de camino para alcanzar su meta.

La lista de sus próximas modificaciones extremas incluye quitarse la pierna.

“Tengo –ha desvelado en su cuenta de Instagram- una treintena de implantes de silicona para volver a ponerme toda la cara y el cráneo [se sacó recientemente los que tenía], con una pierna que tengo que quitar, la otra mano por hacer [en noviembre se amputó dos dedos], llenar mis dos brazos de implantes, también mi torso, mi tibia derecha, mis dos hombros, mi dos costillas, y no seremos muy mal en la meta a lograr”.

Ya lo dejó intuir hace medio año en una entrevista en Barcelona con El Periódico. Acababa de colgar en su cuenta una foto de dos piernas robóticas. “Es algo que yo… buah –decía emocionado-, que me encantaría, de verdad”. ¿Tener unas piernas robóticas? “Sí”, aseguraba. Pero para eso se tendría que cortar las piernas, le decías pestañeando convulsivamente. “Sí, pero es algo muy… Uf”. Tú insistías: eso sí que es loco, ¿no? “Eso es… uffffffff –resoplaba él-. No me lo puedo imaginar. Es un sueño. Si me dices: mañana…”. ¿Te corto las piernas y te coloco unas biónicas? “Voy directo”, afirmaba sin dudar.

26-07-2022