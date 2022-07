Pastor fue asaltado durante un servicio religioso retransmitido en directo

Anuncios Google

El obispo Lamor Whitehead estaba en medio de su sermón en la iglesia Leaders of Tomorrow International Ministries en Canarsie cuando tres hombres armados irrumpieron alrededor de las 11:15 am, según detalló el Departamento de Policía de Nueva York.

Los asaltantes armados “mostraron armas de fuego y exigieron propiedades” al obispo, de 44 años, y a su esposa, de 38, según la policía.

A New York City bishop was robbed at gun point mid-sermon and the entire thing was captured on a live streamhttps://t.co/dvfBF5rz9Q pic.twitter.com/B7eMdmitna

— Jon Levine (@LevineJonathan) July 25, 2022