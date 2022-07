Karim Vera: Ley de ZEE tiene seis años en mora en Táchira

Anuncios Google

La presidenta regional de Primero Justicia en Táchira, Karim Vera aseguró que la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales, es un nuevo “parapeto” una vez que la entidad tachirense no fue incluida como prioridad, pese a que en el 2016 el ex gobernador José Gregorio Vielma Mora, fue coordinador encargado de la Zona Económica Especial Fronteriza Ureña- San Antonio, sin ejecutar ninguna acción al respecto, siendo un sector de gran fluidez.

Vera lamentó que entre los planes de los que afirman que Venezuela se arregló, “quedara por fuera Táchira, pese a que fue anunciado hace seis años atrás y haber sido una falsa promesa de campaña del actual gobernador (Freddy Bernal), quien llevó como bandera la reactivación económica en la frontera colombo venezolana por Táchira, fue ratificado que gobernar para y por los venezolanos no es la prioridad. No nos queda la menor duda que el paso fronterizo será abierto, pero lo que han dejado ver hasta el momento es que todo el esfuerzo económico estará direccionado en la frontera del caribe”.

En ese sentido enfatizó, “no menos preciamos que se puedan ejecutar avances en la isla La Tortuga, pero es insólito que los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, que tienen la mayor fluidez migratoria y de intercambio comercial históricamente en Latinoamérica, no entrará en la prioridad de Nicolás Maduro, respecto a la activación económica”.

Karim Vera lamentó que continúen acciones aprobadas y promulgadas por el régimen sin planificación que opere y beneficie a toda Venezuela y no zonas en particular, que además se presta para que continúen sospechas de irregularidades. “Más allá de las altas expectativas creadas por el régimen, Táchira no está en los priorizados”.

