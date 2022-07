Alcaldesa chilena denunció maltrato a migrantes en la embajada de Venezuela

Anuncios Google

Un verdadero colapso se generó este jueves en las afueras de la embajada de Venezuela en Chile, ubicada en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile, debido a la extensa fila de personas para realizar distintos trámites.

Incluso, algunos ciudadanos madrugaron en este lugar para ser atendidos por diversas solicitudes, entre ellas de pasaportes y cédulas venezolanas. Por esta razón, la alcaldesa Evelyn Matthei acudió al recinto luego del reclamo de vecinos del sector, viviendo un tenso momento con funcionarios de la embajada.

“Había un guardia, que al parecer es chileno, y me di cuenta del maltrato, o sea, un trato vejatorio para los venezolanos. A mí me gritó que me fuera de ahí y yo estaba en la vereda, soy ciudadana chilena y él no tiene por qué echarme, menos a gritos. Además de ser una situación inaceptable para los venezolanos, también es inaceptable para nuestros vecinos”, señaló a CHV Noticias.

La alcaldesa Matthei se sumó ante ello a una concentración realizada en las afueras de la embajada de Venezuela. La manifestación que convocó a decenas de personas tenía como finalidad denunciar los tratos indignos que brinda la entidad diplomática.

En esta misma línea, la autoridad se unió como participante de la manifestación e hizo denuncia de la situación que ha aquejado a los compatriotas venezolanos. Así, acusó que el trato que entregan los funcionarios a los venezolanos es «repugnante» y se forman filas de más de dos mil personas a diario.

«No hay baños, los vecinos salen y está lleno de heces humanas. Mucha gente tiene que traer dólares en perfecto estado, no pueden estar arrugados y cuando vienen a retirar el pasaporte un año y medio después, tienen que pagar 80 dólares más», explicó la edil en Radio ADN.

Asimismo, la alcaldesa hizo un llamado a los ministros y al Presidente de Chile a referirse sobre la situación. Durante la manifestación exigió medidas urgentes y una fiscalización del funcionamiento del recinto.

«Desde la municipalidad de Providencia conversaremos con la Cancillería y el consulado para que puedan tomar medidas de manera urgente. Además fiscalizaremos con nuestros equipos, para que vecinos del sector no se vean más afectados», propuso Matthei./Efecto Cocuyo.

