Ofrecen $300 millones a Ronaldo para que juegue en Arabia

Según información de CNN Portugal, el astro portugués ha recibido una oferta de 300 millones de euros para irse a jugar dos temporadas a Arabia.

La identidad del club árabe aún no se conoce, pero trata de persuadir a Cristiano con una cantidad absurda de dinero. De acuerdo a CNN, esos 300 millones se repartirían de la siguiente manera: 30 millones en el traspaso, 250 millones en dos temporadas y 20 para intermediarios.

No obstante, el portugués ha declarado en innumerables ocasiones que todavía se quiere mantener en la élite de Europa y no tienen ninguna intención de jugar en ligas inferiores a las cinco grandes. De hecho, Erik ten Hag ha declarado que el portugués no se va.

Cactus24 14-07-22