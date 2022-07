No hay sistema en el Saime de La Vela hasta nuevo aviso

Anuncios Google

No hay sistema en la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) más cercano a la ciudad de Coro, ubicado en La Vela, municipio Colina. Los ciudadanos que se acercaron a las inmediaciones del edificio, regresaron a sus hogares sin información actualizada de cuando volverá “a prestar servicio”.

“Me dijeron que para el día lunes, si acaso, habrá sistema”, contó una ciudadana mayor de edad que se acercó a la oficina a preguntar por el trámite de su pasaporte. Argumentó que no tiene planes de migrar, pero afirmó que es su derecho poseer uno.

La página del Saime tiene tres semanas inactiva. La sede ubicada en La Vela, atiende usuarios de toda la región.

“Tenía el día libre para venir a la sede del Saime a renovar mi cédula, me dicen que no habrá sistema hasta nuevo aviso”, declaró Mirella Duno de 69 años quien no ha podido renovar su cédula de identidad desde hace seis años.

Durante el recorrido de Cactus24, se documentaron expresiones de molestias de algunos usuarios quienes argumentaban que “no tienen el suficiente efectivo para movilizarse hasta la sede del Saime y hallar una respuesta ambigua”.

Sin embargo, la oficina está entregando documentos tramitados durante el primer semestre del año.