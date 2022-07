Chris Hemsworth dejó de comer carne para besar a Natalie Portman y esta es la razón

Anuncios Google

Chris Hemsworth dejó de comer carne durante el rodaje de Thor: Love and Thunder para no incomodar a su compañera de reparto, Natalie Portman. La razón: la actriz es vegana.

Blom

En una entrevista reciente para un programa culinario de la emisora Capital FM (vía Los Angeles Times), Portman reveló el gesto que el actor australiano tuvo con ella en esta nueva película del dios del trueno de Marvel.

«El día que tuvimos una escena de beso, [Hemsworth] no comió carne esa mañana porque soy vegana», explicaba la actriz en tono jocoso durante su intervención. «Él come carne como cada media hora. Fue realmente considerado. Es una persona muy agradable», dijo Portman.

Aunque la actriz no oculta la exageración de sus palabras, lo cierto es que Chris Hemsworth tiene una dieta con cifras bastante mareantes dentro de su entrenamiento para mantener el volumen muscular de la impresionante forma física de Thor. Según ha contado su entrenador personal, el actor consume al día unas 4.500 calorías, distribuida en una decena de comidas diarias.

En la misma entrevista radiofónica participó también Tessa Thompson, que se sumó a la broma agregando que «ni siquiera sabía que [Hemsworth] podía pasar sin comer carne» ya que prácticamente «toma bisontes para desayunar». Además, la actriz afirmó que cuando a Hemsworth le entra hambre «refunfuña y se enfada, pero sigue siendo un sol».

No es de extrañar que, al verse en la situación de compartir pantalla con el australiano, en esta ocasión Christian Bale (que interpreta al antagonista del filme, Gorr el Carnicero de Dioses), ni siquiera se sometiera a uno de sus conocidos entrenamientos para interpretar a su personaje. «No tiene sentido matarte a entrenar porque sabes que no puedes competir contra Chris», dijo el británico en The Wrap.

Cactus24 (14-07-2022)