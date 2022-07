Video: periodista pakistaní abofetea a un joven por estar molestando cobertura en vivo

Anuncios Google

La acción de la periodista pakistaní Maira Hashmi ha sido comentada en redes sociales , pues en medio de una labor de reportera golpeó a un joven que estaba molestando en ese momento. La propia comunicadora dio las explicaciones del caso al publicar el video en su cuenta de Twitter.

El video se ha vuelto viral en Twitter con cientos de miles de vistas en su versión original, además de haber sido republicado por más cuentas.

یہ لڑکا انٹرویو کے دوران فیملی کو تنگ کر رہا تھا _جسکی وجہ سے فیملی پریشان ہوگئی تھی__میں نے پہلے پیار سے سمجھایا کے ایسا نہیں کرو مگر سمجھانے کے باوجود یہ لڑکا نہیں سمجھا اور زیادہ ہُلّڑ بازی کررہا تھا_ جس کے بعد مجھے زیب نہیں دیا کہ اسے اور موقع دیکر برداشت کیا جائے ؟ pic.twitter.com/4jmuSsInYg — Maira Hashmi (@MairaHashmi7) July 11, 2022



Las reacciones en Twitter se dividieron en dos bandos: aquellos que la apoyaban por controlar a alguien que se “comportaba mal” y quienes descartaron la violencia como una salida.



Maira Hashmi publicó un Twitter una justificación para la cachetada.



“Este chico estaba molestando a una familia durante la entrevista, lo que hizo que se incomodara (la familia). Al principio intenté decirle educadamente que su comportamiento no era bueno, pero no escuchó y molestó más a la familia. Entonces, decidí que el comportamiento del chico no debería ser tolerado”, indicó.

Cactus24//13-07-2022