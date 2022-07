Hombre trans está a punto de dar a luz a mellizos en Argentina

Anuncios Google

I an Alejandro Rubey es un hombre trans que está a punto de dar a luz a mellizos en Argentina. A sus 31 años está embarazado de 33 semanas y sus hijos nacerán a principios de agosto. El argentino es uno de los primeros hombres transexuales en quedarse embarazado en su país y está siendo protagonista en todos los medios de comunicación argentinos.

“Emprendo una aventura bien pensada, eso de hacer las cosas “porque sí” nunca fue lo mío. Me embarco en un viaje que hace mucho vengo surcando, la paternidad”, informó Ian.

Sin embargo, el hombre trans y quien es residente del Puerto Madryn, compartió su proceso de embarazo en redes sociales, esto con el fin de visibilizar a la comunidad LGBT+.

Ian, explica que para él fue una decisión compleja y explicó que se cuestionó sobre si procrear atentaba contra lo que ahora es.

«En la vida nos venden fórmulas, nos meten en cajitas como un recetario de cómo ser […] yo decidí vivir plenamente mi masculinidad trans», escribió.

El joven ha concedido una entrevista a ‘Infobae’, donde ha mencionado que su idea no es solo gestar a sus hijos, sino también dar a luz por parto vaginal y darles el pecho. Asimismo, Ian Alejandro ha hablado sobre la masculinidad. «Estar embarazado no va en contra de mi masculinidad, ni siquiera con esta panza de ocho meses», aseguró.

Desde muy pequeño, se dio cuenta de que no se sentía identificado con su género, pero no acababa de entender que le pasaba. En su adolescencia, llegó a pensar que era lesbiana, pero se acabó dando cuenta de que el problema no era su orientación sexual. Él se sentía más identificado con el género masculino.

