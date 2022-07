Miami: Niño muere olvidado por sus padres en un vehículo

Anuncios Google

Este lunes un niño de tres años de edad fue encontrado muerto dentro de un vehículo en Miami Gardens, porque sus padres lo dejaron olvidado.

Todo ocurrió cuando el padre del pequeño llevó a sus hijos al Centro Educativo Lubavitch en NW 7 Avenue. El hombre cuyo nombre no fue revelado, también trabaja en el centro, no se dio cuenta de que su hijo había desaparecido hasta que a última hora de la tarde otro trabajador del centro le dijo que no había visto al niño en todo el día.

Tras correr hacía el auto el hombre encontró al menor de edad y empezó a darle respiración de boca a boca, hasta que llamaron al 911 para que le brindaran los primeros auxilios.

Según MiamiDiario, a los pocos minutos llegaron los paramédicos y se dieron cuenta, que el niño ya no tenía signos vitales, por lo que fue declarado muerto.

