Inglaterra: Mujeres se agarraron a golpes y una de ellas defecó encima de la otra

La acción bochornosa y desagradable de dos damas quedó registrado en las redes sociales, luego de protagonizar un altercado en la tienda de ropa Birmingham en Inglaterra.

El hecho se produjo el pasado 9 de julio, cuando una de las damas agrede a la otra y se produce el altercado.

Ante los golpes recibidos y sin ninguna explicación, una de las agraviantes realizó sus necesidades fisiológicas encima de la otra. Acción que fue grabada y difundida en la cuenta social de uno de los presentes del lugar.

Se desconocen las causas que provocó el incidente entre ambas féminas.

No obstante, la policía de West Midlands mencionó no haber recibido un informe de la situación, señala The Sun.

Entretanto, un portavoz del local donde sucedieron lo hechos señaló que “Estamos al tanto de un incidente que tuvo lugar entre dos clientes en nuestra tienda el viernes. El incidente fue tratado rápidamente por la gerencia y la seguridad de la tienda”.