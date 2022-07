Pink le dice a fans que se oponen al aborto que nunca vuelvan a escuchar su música

Anuncios Google

La cantante Pink no dudó en dar su opinión a las personas que apoyan la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, de anular Roe vs. Wade, el caso histórico que protegía la elección de las mujeres de tener un aborto seguro en todos los estados del país.

Blom

La cantante de “So What” enfureció en Twitter y envió un mensaje para sus seguidores: No escuchen su música si están a favor de la anulación de Roe vs. Wade.

“Seamos claros: si creen que al gobierno le pertenece el útero de una mujer, o que puede meterse en los asuntos o en el matrimonio de personas homosexuales, o que el racismo está bien, ENTONCES POR FAVOR, EN EL NOMBRE DE SU DIOS, NUNCA ESCUCHEN MI PU… MÚSICA DE NUEVO. Y TAMBIÉN VÁYANSE A LA CH… ¿Estamos bien?”, escribió en su cuenta de Twitter la cantante de 42 años.

Mientras tuiteaba con varios usuarios que no estaban de acuerdo con sus mensajes y que afirmaban que “nadie escucha” sus canciones, Pink explicó con más detalle sus reflexiones.

“Creo que todos nuestros nervios están colectivamente fritos por tantos años de racismo, misoginia, homofobia, etcétera. Más pandemias, tiroteos masivos, guerras y la locura total, así como la hipocresía, la ignorancia del Partido Republicano: todo es demasiado”, expresó la intérprete de “Tue love”. “Pero nos mantendremos unidos. El bien prevalecerá sobre el mal”, añadió.

En un tuit de seguimiento continuó: “Y a todos ustedes, viejos blancos tristes que me preguntan si todavía hago música. Me doy cuenta de que están fuera de onda, así que pregúntenle a sus hijos… Oh, esperen, no pueden. Ellos los odian”.

CACTUS24 02-07-22