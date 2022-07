Duque reitera que mientras sea el presidente, Maduro no entrará a Colombia

Anuncios Google

El presidente Iván Duque se refirió en la mañana de este sábado a la eventual presencia en el país del mandatario venezolano Nicolás Maduro en la toma de posesión de Gustavo Petro.

«No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela», dijo Duque, quien agregó que «mientras yo sea presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela al territorio colombiano».



«Cuando yo ya deje la Presidencia, ya que el próximo presidente decida qué relación va a tener con él», agregó, de acuerdo a la reseña de El Tiempo.

CACTUS24 02-07-22