Habitantes de Caujarao indignados por arresto de técnico dental y ayudante

Habitantes de Caujarao están molestos porque consideran injustificada la detención por parte del Cicpc de los primo-hermanos Jesús Alfredo Chirinos Salas y Edwin José Salas Morillo, llevada a cabo la tarde del lunes 27 de junio.

Refieren familiares y conocidos que los funcionarios ingresaron al inmueble sin una orden de allanamiento, solo amparados en una denuncia recibida presuntamente por redes sociales según las cuales los jóvenes ejercían de manera ilegal la odontología.

A pesar de tal acusación, familiares aseguran que no les incautaron anestesia o algún insumo que pudiera constituirse en evidencia de que practicaban ortodoncia.

Se trata de un técnico dental que hizo sus respectivos cursos, uno en Coro en el 2013 en la Agencia de Desarollo y Cursos Asistenciales, y en el 2014 en Amazonas. El otro es ayudante. Tal formación les había servido de fuente de trabajo toda vez que se dedican solo a elaborar prótesis dentales en acrílico, así como dientes.

Jesús Alfredo y Edwin José fueron detenidos e imputados por agavillamiento y fraude. El juez, que ratificó la privativa de libertad, habría alegado que por haber prevalecido el arresto con los falsos odontólogos detenidos en la Independencia y otros en Punto Fijo, debía aplicar la misma medida. Destacan familiares que a diferencia de los otros que ejercían la odontología, estos técnicos solo hacían prótesis dentales.

Por tratarse de un presunto delito cuya pena a imponer lo excede de 5 años, familiares esperaban que el abogado hiciera una defensa de altura. No obstante, aducen que no conforme a la mala defensa y no lograr una medida menos gravosa para sus clientes, el abogado aspira que le paguen 3.000 dólares por solo presentarse en la audiencia. La familia ha intentado recurrir a otros abogados pero en el Cicpc les dijeron que no podían, aunque los mandaron a llevar un escrito el martes 5 de julio, día feriado y un día antes del vencer el lapso para apelar, por lo que consideran que no le dará tiempo de apelar.

El Cicpc, que suele publicar todas las detenciones, hasta la tarde de este sábado no había reseñado nada de este caso.

Gerardo Morón Sánchez

Cactus24 02-07-22