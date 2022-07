Hijo de Guillermo Dávila dice que el artista venezolano “es una persona tóxica”

Anuncios Google

El hijo del cantante y actor venezolano Guillermo Dávila, Vasco Mandueño, dijo recientemente para medios peruanos que ya no confía en su padre y lo tildó como una persona «tóxica y manipuladora».

Durante una entrevista concedida al programa Magaly TV La Firme, el joven afirmó que la opinión que tiene sobre su padre no fue influenciada por su madre debido a que ella nunca le habló mal de Dávila.

“Siento que es una persona tóxica para mi vida. Es duro darse cuenta de eso. Ahora que ha pasado el tiempo, y ha dado un par de entrevistas donde dijo que yo debía disculparme con él; yo no quiero volver a este tema. Quiero dejarlo atrás, no le deseo nada malo”, expresó Vasco Madueño

Además, agregó que estaba dispuesto a encontrarse con el cantante criollo pero la reunión nunca se concretó.

“No confío en él, desgraciadamente siempre ha mentido y lo sigue haciendo. Siento que es una persona manipuladora, tóxica hacia mí. Yo solo veo malas intenciones de él; lo que siempre dice en los medios no es lo mismo que sus obras. No está obrando bien y yo no puedo dejarme engañar por lo que dicen las palabras”, manifestó.

Por su parte, el artista venezolano, reveló que el joven no le responde los mensajes ni las llamadas.

Yo puedo entender todo lo que han manejado en esa cabecita. Él no se levantó al lado mío, él no me conoce, simplemente conoce una realidad que le sembraron ayudados por terceros que no tienen que ver en nada», dijo Dávila.

Guillermo aseguró que él ha estado dispuesto a darle el apellido a su hijo y a estar con él.

