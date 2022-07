Christian Nodal critica a Bad Bunny: ‘Hay que tener más talento’

Anuncios Google

Christian Nodal, que se ha convertido en uno de los mayores exponentes de la música regional mexicana, ha estado envuelto en varias polémica con otros artistas como J Balvin o Belinda, con quien estuvo comprometido y ahora intercambia todo tipo de reproches públicamente.

En esta ocasión, el intérprete de ‘Botella tras botella’ ha vuelto a levantar comentarios al exponer su punto de vista acerca de un reguetonero Bad Bunny. Durante una entrevista con la revista Rolling Stone en español, el cantante mexicano ha hablado sin tapujos sobre los diferentes géneros musicales para colocar de alguna forma el suyo por encima de todos los demás.

«Yo creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías increíbles», ha asegurado Christian, oriundo del estado de Sonora, México.

Adentrado en la plática, el ex prometido de Belinda ha recordado que grabar un tema musical implica mucho trabajo, por lo que no está de acuerdo con que algunos artistas utilicen la oportunidad que se les brinda para grabar sencillos con letras tan explícitas como las de Bad Bunny, que arrasan en las listas de éxitos internacionales.

«Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejads y decir estupidecs hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como: ‘Si tu novio no te mama el cu*o, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo», ha señalado, refiriéndose a la canción ‘Safaera’ de Bad Bunny.

Christian equipara la industria discográfica con el mundo de la cocina y, en esta comparativa, considera que los grandes hits de Bad Bunny y compañía son la comida rápida que se consume por glotonería, no por calidad, y que se olvida al día siguiente.

El intérprete mexicano se mantiene firme en su postura frente al reguetón, el cual considera que «no tiene contenido ni un mensaje positivo de la vida». Por eso le molesta tanto que sean sus estrellas quienes acaparan toda la atención en lugar de otros artistas que «sí componen, que cantan y que sí han dedicado tiempo».