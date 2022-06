FMV: Hospitales venezolanos no están preparados para contingencias por lluvias

Anuncios Google

Aunque la amenaza del ciclón Dos bajó ante su debilitamiento después de su paso por Trinidad y Tobago, las lluvias se mantendrán en las regiones costeras por lo menos 48 horas más, las cuales pueden generar emergencias en el territorio nacional, ante estos pronósticos la Federación Médica Venezolana advirtió que los hospitales del país no están preparados para las contingencias causadas por las precipitaciones.

El presidente de la FMV, Douglas León Natera, recordó que los centros de salud afrontan una crisis generalizada de servicios públicos, como agua y electricidad. “El 83% de los hospitales no tienen agua, o tienen a cuentagotas; y si tienen, es proporcionada por camiones cisterna”, subrayó este martes en rueda de prensa.

Como lo recordó, la mitad del país se puede quedar sin luz en cualquier momento. “Y la otra mitad pasa unas cuantas horas sin luz”, remarcó.

“90% de los hospitales no tienen plantas eléctricas auxiliares, o están dañadas, o no han sido revisadas” y por eso “al irse la luz no encienden automáticamente”. Si un paciente se encuentra en el quirófano, y hay una falla eléctrica y la planta no enciende, su vida corre serio peligro. “¿Y quién es el responsable? El médico, el equipo de salud, todo el que está en el pabellón tratando de resolver un problema”.

Las pantallas de los teléfonos celulares se han convertido en los auxiliares de los médicos, aseguró León Natera. “Tenemos experiencia en eso. Hemos estado en lugares en los que, por tener el teléfono, se ha podido lograr la intubación de un paciente”.

Hay hospitales, como lo describió, “abandonados por el gobierno, abandonados por el administrador, abandonados por el que tiene que darle respuesta al país para cumplir con lo que dice la Constitución, que es garantizar la salud”.

Cactus24//29-06-2022