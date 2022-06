Canción inédita de Queen con la voz de Freddie Mercury se publicará en ,,

Anuncios Google

Recientemente Queen hizo un anuncio emocionante. La legendaria banda planea lanzar una canción inédita con la voz de Freddie Mercury . Antes de que Queen se presentara en el concierto del Jubileo de Platino de la reina Isabel II a principios de junio, Brian May y Roger Taylor se sentaron a discutir los próximos planes del grupo.

“Encontramos una pequeña joya de Freddie de la que nos habíamos olvidado”, dijo Taylor a BBC Radio 2 citado por Stereogum . «Es maravilloso. En realidad, fue un verdadero descubrimiento”.

El track es de sesiones de grabación de cuando Queen estaba trabajando en su álbum de 1989, The Miracle. La canción se titula Face It Alone y saldrá en septiembre próximo.

“Estaba como escondida a simple vista”, dijo May sobre la canción. «Lo miramos muchas veces y pensamos: ‘Oh, no, realmente no podemos rescatar eso’. Pero, de hecho, volvimos a entrar y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: ‘Está bien, podemos hacer esto y esto’. Es como unir pedacitos… Pero es hermoso; es conmovedor.

Face It Alone no es la primera canción que lanza Queen luego de la muerte de Mercury en 1991, como recuerda CheatSheet . En el álbum recopilatorio de 2014 Queen Forever, la banda incluyó un dueto que el cantante principal hizo con Michael Jackson, There Must Be More to Life Than This.

Cada año, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos selecciona 25 piezas de música grabada “cultural, histórica o estéticamente significativas y/o que informan o reflejan la vida en los Estados Unidos” para preservarlas en su Registro Nacional de Grabaciones. Recientemente, se confirmó que Bohemian Rhapsody de Queen llegará a su colección este año.

Freddie Mercury fue diagnosticado con SIDA en 1987, pero mantuvo su enfermedad en secreto para el público. En los años posteriores a su muerte, el cantante se ha convertido en un ícono.

Cactus24 (28-06-2022)