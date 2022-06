Periodistas trujillanos en su día: Retos del periodismo en la era digital

Anuncios Google

En el marco del día nacional del periodista, enfrentamos la carrera a una era de constantes cambios, donde la adaptación es clave, la evolución constante, esto, para no extinguir la flama de la información veraz de la faz del contenido que diariamente es consumido por las masas voraces de más.

Blom

En Venezuela el auge de los medios digitales llegó para quedarse, no solo la inmediatez es fundamental, sino la diversa cantidad de herramientas que empleadas de forma adecuada crean un vínculo con el lector, no solo una ventana para enterarse de lo que ocurre en su entorno, sino un portal en el que pueda sentirse parte.

Pero este nuevo capítulo en el periodismo requiere de nuevas armaduras, habilidades, destrezas, por lo que le preguntamos a cinco periodistas cuáles creen qué son los retos a los que se enfrenta un periodista en la era digital, acá sus impresiones.

Periodista Yorman Sarmiento (Boconó, TV y medios digitales)

“La era digital ha cambiado por completo la forma de hacer y ver la noticia, por tanto, muchos periodistas deben adaptarse a estos cambios para lograr un equilibrio en la información que presentan”, expresó el periodista Yorman Sarmiento.

Para Sarmiento “Existen muchos retos para el periodista en esta era digital, uno de ellos es el tema relacionado a los “Fake News”, el poder detectar una noticia falsa cuando se produce, evitar replicarla y más bien aclarar la situación forma parte de esos desafíos”.

Además, el periodista galardonado este año recomienda “de igual manera el buscar la información de buena fuente, confirmar y proyectar los hechos tal y cómo son, forma parte de esos retos, con la intención de no caer en la desinformación, la cual es común en una era donde la noticia se maneja de manera inmediata. Recordemos uno de los grandes pensamientos de Gabriel García Márquez, sobre el periodismo: “La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor”.

Periodista Xavier Bencomo (Valera, medios digitales)

Para el reconocido periodista y asesor de marcar Soy Xabe, los retos se pueden enumerar en cinco principales:

1) Adaptarse a lo tecnológico y sus avances diarios.

2) Desaprender toda una cátedra que se basaba en lo manual y de varios procesos y empezar a Aprender del día a día que todo se realiza con solo un Click.

3) Vivir detrás de las actualizaciones de las Redes Sociales y hacer de ellas una base real de la información.

4) Batallar con el pseudo periodismo que por creer que tienen una cuenta de Instagram o cualquier otra red social pueden hacer el trabajo profesional periodístico.

5) La era digital no es solo un usuario en una red social, es la puesta en escena virtual de la esencia del periodista.

Periodista Jordalys Bastidas (Boconó- TV, medios digitales)

“Ante un mundo de constante evolución, el periodista no puede quedarse atrás. El avance tecnológico, las nuevas herramientas profesionales y el cambio de visión en la sociedad, hoy en día representan grandes retos en la profesión de la comunicación social, pero también pueden convertirse en aliados si se aprende a utilizarlas a favor y en pro de la colectividad”.

Para Bastidas “Hoy en día vemos como constantemente la inmediatez de la era digital, hacen que incremente la desinformación, uno de los principales desafíos que debe enfrentar y encarar un periodista, su deber de informar no debe morir ante esta problemática, al contrario, su voz debe alzarse como bandera para poder romper con las noticias falsas que destacan en la web. Para un periodista debe ser más importante poder confirmar la información y dar al lector una noticia real y de calidad, que ser el primero en publicarla en un portal web”.

Comunicación directa

Para la periodista la primera televisora del estado Trujillo, Telebocono esta era trae muchos beneficios “gracias a la inserción de las tecnologías de la información, los periodistas pueden tener una comunicación más efectiva y directa a través de las diferentes plataformas digitales, cambiando el modelo de consumo de las noticias a nivel mundial. Sin embargo, para poder hacerlo de la mejor manera, deben enfrentarse a la adecuación de un nuevo sistema de información para poder reinventarse y lograr calar en los nuevos hábitos de la sociedad, susceptible a la novedad”.

Y para concluir, la esencia de la labor siempre es y será la misma “Aunque la era digital ha modificado algunas técnicas de la profesión del comunicador social, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, brindar al consumidor la información real de lo que verdaderamente acontece a su alrededor”.

Periodista Romina Uzcátegui (Valera- Medios Digitales)

Para Uzcátegui existen varios obstáculos por vencer “los retos que enfrenta el periodismo digital son varios, entre ellos, la intrusión de personas que no son profesionales de la comunicación o estudiantes de esta carrera en el área, personas que, a veces, entorpecen el trabajo de los profesionales y faltan el respeto a la profesión”.

No todo es color de rosa en la profesión “la aparición de pseudo medios de comunicación que no son manejados de la mejor manera ni tampoco dirigidos por profesionales de la comunicación y eso tiene que poner en alerta a los usuarios para que no se dejen engañar o, incluso, estafar”.

Calar

No es solo llegar, debes permanecer “un reto que enfrenta el periodismo digital es calar en el público con seriedad y responsabilidad. Nosotros en Palpitar Trujillano hemos hecho una labor de 5 años para que la gente nos perciba como lo que somos: personas serias que hacen su trabajo con la mayor ética, amor y vocación de servicio hacia el prójimo”, destaca.

“Asimismo, el periodismo digital está en auge debido no solo a la crisis de papel periódico, sino a la tendencia mundial de consumir información de manera precisa, veraz, rápida y en distintos formatos que combinan el área audiovisual, escrita y fotográfica”.

Periodista Patricia Araujo (Valera- Medios digitales y prensa institucional)

Para la veterana de los medios regionales “las informaciones son manejables y masivas entre la ciudadanía por la era digital. Los medios tradicionales se fusionaron en las aplicaciones de interactividad audiovisual y aunque nacieron para entretener, ahora pesan como otro tipo de poder, mucho más incisivo, volátil y rápido”.

Pero es importante recalcar que “No está mal que haya poder masivo en la comunicación e interacción a través de las plataformas digitales, pero lamentablemente ha desaparecido el profesionalismo de la prensa, principalmente a mi juicio, por causa de la inmediatez”.

Que la inmediatez no sea una excusa

Araujo hace énfasis en que “La inmediatez en la era digital no obedece precisamente a la primicia noticiosa. Hay carencia de elementos verificados, de argumentos serios, de fuentes fidedignas y de entrevistas directas. La fórmula magistral sería entonces: información con valores noticiosos, consultas a fuentes fidedignas y la ética profesional, para publicar en el menor tiempo posible una información real, escrita por un periodista y no como un cuenta chismes”.

En esta era multiplataforma, donde las maneras de dar una noticia son tan diversas como los justos del lector, es importante fijar estándares, seguir aprendiendo, innovando y creciendo en el universo infinito que es el mundo digital y sus herramientas, en este nuevo año donde se celebra el periodismo, que también se llene de gloría los lienzos donde día a día se pintan las noticias que son expuestas en los museos de millones de pantallas y que siempre la verdad sea el norte.