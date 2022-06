WhatsApp: una App en el quehacer periodístico en Falcón   

Anuncios Google

El acceso a los contenidos noticiosos e informativos cada vez se produce más desde las redes sociales. Entre todas las redes sociales, Facebook es la plataforma que mayor tráfico proporciona los medios de comunicación, seguidamente de Instagram y Twitter, sin embargo, en los últimos años han surgido otras aplicaciones de mensajerías instantáneas, tal es el caso de WhatsApp que comienza a liderar el acceso al contenido noticioso e informativo. Así lo da a conocer el informe anual de medios digitales de Reuters (2020).

Blom

Ante este panorama, se cree que el uso de WhatsApp en los medios de comunicación, es una oportunidad para el periodismo debido a la extensión de su uso en usuarios de todas las franjas de edades, desde los perfiles jóvenes hasta los más veteranos que no han pasado por la era de internet.

En este sentido, Cactus24 Noticias, en el mes del Día Nacional del Periodista, consultó a periodistas independientes y de medios de comunicación del estado Falcón sobre cómo esta aplicación de mensajería instantánea se está utilizando en los quehaceres periodísticos y cuáles son los pros y contras en su uso. Además, coinciden que está surgiendo una nueva corriente en el tipo de periodismo en el entorno móvil. La denominación del Periodismo de WhatsApp o WhatsAppress.

Igualmente, se consultó a los usuarios de está app y un análisis breve de los medios de comunicación que están utilizando el WhatsApp como fuente de información.

Hay que recalcar, que WhatsApp no es considerada una red social, sino un medio de comunicación muy personal, de rápido alcance en texto, imagen y video. Es una de las aplicaciones más cercanas y más empleadas por periodistas en Venezuela.

Lamentablemente, no hay datos ni registros en la ONG Espacio Público, Medianálisis, IpysVe o Conatel, que confirmen el número de periodistas y medios de comunicación venezolanos en el uso de esta mensajería instantánea como difusión y manejo de fuente de información, sin embargo, un Trabajo Especial de Grado sobre la apropiación de la redes sociales en los periodistas venezolanos: Diagnóstico” de la Universidad del Zulia (2018), revela en su investigación que los periodistas crean sus redes sociales desde un índole personal con la finalidad de difundir hechos noticiosos y al menos un 78% de estos profesionales han creado grupos de WhatsApp para difundir las informaciones para ganar más audiencia y generar mayor inmediatez de noticias. También perfila los tipos de noticias al menos un 47% sucesos, 23% nacionales, 32% política, 16% Internacionales, 28% economía.

Una Herramienta útil en el diarismo

“Es sumamente útil en tiempos donde hay que echar mano de todas las herramientas digitales, siempre y cuando la fuente sea confiable”, es la apreciación de Pedro Colina Depool, periodista independiente y de la radio FM Mundial que reveló a Cactus24 por medio de una entrevista vía WhatsApp que a través del app del telefonito verde maneja 20 grupos, a razón de 220 personas por cada uno. “En ella transmito a diario un noticiero comenzando el día, de mucha utilidad para aquellos que no tienen acceso al panorama informativo que acontece desde Falcón. Es el pionero en su estilo. Asimismo difundo algún tema de interés, pero muy puntual. Hay que evitar bombardear de información en estos espacios, corres el riesgo de que el seguidor abandone el grupo”, aclaró el periodista que conduce el programa radial “Tempranito con Pedrito”.

De igual forma, Luis Lugo Ventura, periodista y editor de La Primera Fuente, un medio nativo en redes sociales, asegura que “Estamos en una era de mayor inmediatez informativa y esta red social es la más directa a la hora de revisar una noticia, es común que las agencias de noticias nacionales e internacionales tengan una vía de difundir información a través de WhatsApp”.

También explica que el periodista que hace uso de esta herramienta “publica un titular de una noticia con un enlace a tu estado de WhatsApp, solo pasarán segundos y ya tus usuarios, contactos o seguidores lo observarán y se enterarán de la noticia”.

“A través de WhatsApp puedes hacer entrevistas, con notas de audio y vídeo llamadas, eso facilita el día a día del periodismo”, finalizó Lugo Ventura para Cactus24 que este medio tiene 8 grupos de WhatsApp, allí hay alrededor de 2.500 personas, además de otras listas de difusión que suman unos 1.800 contactos y otros 108 grupos de diferentes fines donde a diario desde las 5:00 de la mañana es difundido el resumen Informativo el cual contiene la recopilación de los principales titulares y tendencias informativas.

Al mismo tiempo, señala que en promedio para recopilar con equilibrio el resumen informativo de La Primera Fuente es necesario revisar hasta 22 portales entre nacionales, regionales y agencias internacionales.

Finalmente, Laura Arismendi, periodista del Diario Nuevo Día, afirma que WhatsApp pasó de ser una herramienta de comunicación a una red social.

Pues con esta última afirmación, hay estudios que determinan que WhatsApp ya es el tercer medio de comunicación: “El periodismo y las noticias han tenido una evolución rápida durante los últimos años, con la constante innovación de tecnologías que facilitan y democratizan el consumo de internet, las aplicaciones se han hecho un lugar que hasta ahora poseían diarios impresos. Ahora, WhatsApp ya goza de otro título mundial. Para hacer una noticia viral es necesaria la colaboración de una buena masa de personas y qué mejor que 1.500 millones de usuarios (datos actualizados 2021) adictos a la información y la inmediatez.”, revela la investigación publicada en el Digital News Report, 2019.

El Diario Nuevo Día, maneja 5 grupos de WhatsApp para la difusión de noticias, por cada grupo cuanta al menos 200 usuarios que tienen a primera mano las noticias de interés internacional, nacional y regional.

WhatsApp: nicho fuerte del «virus de las noticias falsas»

“No todo lo que se circula o se difunde en WhatsApp es real o cierto”, así lo cataloga Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), explica que el profesional del periodismo podría caer en esta “mala tentación” de los Fake News o bulos, sino se verifica y se confirma la credibilidad de un hecho noticioso.

Es por ello, que es fundamental la verificación de la información antes de ser difundida a un medio, red social o una mensajería instantánea como WhatsApp, así el ejercicio periodístico venezolano demanda a través de la ley.

En este sentido, el periodista Pedro Colina, agrega que “No todo lo que te llega es de fiar. Nuestro basamento legal habla de preservar la fuente pero siempre y cuando la misma sea un informante que respalde la credibilidad de quien publica, sea periodista o medio”. “Llueve este tipo de situación. Es inevitable que suceda gracias a la mala intención de fascinerosos que viven para desvirtuar el contexto de las cosas. En oportunidades hay que ir a la fuente oficial, aun cuando, por experiencia, es difícil acceder a ella o a la respuesta que se persigue”, acota.

“La confiabilidad y credibilidad es parte fundamental del ejercicio periodístico, el cual debemos tenerlo presente a la hora de escribir o narrar una noticia, pienso que la herramientas comunicacionales están para facilitar el desarrollo cotidiano, dependerá del uso adecuado de un periodista”, señala Luis Lugo y también indica, que WhatsApp “conecta totalmente, que es capaz de hacer creer una verdad transformada en noticia cuando es mentira, por qué está de manera inmediata en un equipo celular al cuál dedicamos gran parte del tiempo para comunicación personal y laborar, a diario a través de numerosas cadenas se puede evidenciar de qué forma llega la información difundida en muchos casos sin ser verificada una fuente”.

Igualmente, Laura Arismendi asevera que “Toda información obtenida bien sea por WhatsApp u otra red social debe ser verificada, cuando la fuente se origen no sea confiable. Además es el contacto directo con una fuente”.

En conclusión, de este punto, los entrevistados coinciden que para la verificación de una información se debe contactar a primera instancia la fuente.

Un informe presentado recientemente, asevera que estos mensajes están dirigidos a los sectores más populares del país que carecen de herramientas para corroborar la información y reitera que estás cadenas «fake news» o información falsa, mayormente provienen de círculos cercanos, como familiares y amigos, y tal vez entre los contactos, tienen un conocido periodista o cercano a él que al pasar el texto, fotos, audios o videos, son difundidos sin ningún tipo de verificación, es por ello, que se recomienda canalizar la verificación ante la fuente directa o institución u organismo, que maneje el caso “esto es en relación a un hecho de sucesos, judicial o tendencia política, son las fuentes con mayor fabricación de noticias trucadas y falsas”, acota el informe federal.

De acuerdo a ello, es importante destacar, la difusión de un informe de Medianálisis en el 2020, revela que WhatsApp, es el app con mayor difusión de Fake News en Venezuela, de 750 bulos circulados en ese año al menos 620 han sido detectados.

“Me informó por los estados y grupos de WhatsApp”

Un sondeo que realizó Cactus24 en estados de WhatsApp, Instagram y Facebook a los lectores y seguidores de este portal de noticias, hicieron saber las vías de estar informados es por medio de los “estados y grupos de WhatsApp”, luego recurren a las redes sociales como Instagram, Facebook y finalmente Twitter.

Además, se les preguntó de manera personalizada ¿A cuántos grupos de WhatsApp de periodistas perteneces?, ¿Cuántos de ellos te generan confiabilidad?, ¿Cuánta información falsa está circulando en esos grupos?, ¿Se rigen por las normas éticas del periodismo? y finalmente, ¿Todos son periodistas?

Referente a la primera interrogante, de 25 usuarios que contentaron solo 10 perteneces a grupos de WhatsApp de periodistas y medios de comunicación de índole local y nacional, Mientras que 15 se informan por los estados de WhatsApp de estos profesionales del periodismo. 25 de 25 de los usuarios le generan confiabilidad a los grupos de la mensajería instantánea “siempre y cuando sean periodistas de trayectoria, reconocidos y no amarillistas”, acotó una usuaria.

En cuanto la tercera interrogante, solo 17 manifiesta que las noticias dudosas o falsas, siempre son reenviadas por otros grupos, sin embargo, de estos 17 solo 10 tratan verificar la información por medio de un periodista adjuntado en sus contactos o difundido en sus grupos de WhatsApp. El resto no pertenecen a grupos de difusión por el App.

Para los usuarios encuestados, indicaron todos los grupos de periodistas o de medios en WhatsApp, rigen por las normas éticas del periodismo y finalmente, hay reconocimiento que los grupos de difusión que son participes son manejados por periodistas o medios de comunicación social.

Portales de noticias y periodistas independientes, encabezan con mayores usuarios en consumo de noticias en WhatsApp

Como se planteó al principio de este especial, no hay una ONG u organismo, que manejen datos o estadísticas sobre el número de periodistas o medios de comunicación que haga uso de WhatsApp como fuente de información, sin embargo, desde Cactus24 hizo un monitoreo analítico desde una perspectiva general sobre los medios y periodistas en el uso de la herramienta interactiva.

En un primer momento, se ha contemplado televisiones, periódicos digitales, radios y medios digitales y/o nativos. Se agrupó en seis categorías. La primera de ellas hace referencia a los periódicos nacionales con edición impresa en la web. En un segundo nivel, los periódicos locales y regionales con edición impresa en la web. Los medios radiofónicos constituyen la tercera categoría, mientras que los medios televisivos la cuarta. Por último, se ha querido analizar también algunas cabeceras online de medios nativos, es decir, diarios sin edición impresa (portales de noticias) que conforman la quinta categoría y una sexta periodistas y medios nativos en redes sociales.

Se determinó que en primer lugar que los medios digitales (portales de noticias) ̶̶ ̶ Tales caso como Cactus24, Notifalcón y Falcón Informativa ̶̶ ̶ y periodistas independientes y medios nativos RRSS, ̶̶ ̶ Pedro Colina, La Primera Fuente y Es Noticias Falcón ̶̶, en el estado Falcón, son los medios con mayores usuarios en consumo de noticias en WhatsApp. Mientras que a escala nacional, el primer lugar lo ocupa los periódicos en versión web son los que más han experimentado con esta tecnología. En Falcón ocupa el Diario Nuevo Día, seguidamente los medios radiofónicos, En el caso del medio televisivo, sólo se encontró un ejemplo de experiencia del uso de WhatsApp como medio de difusión del contenido informativo, y es el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV), los demás hacen manejo de redes sociales.

El Dato

La primera experiencia de un medio de comunicación en WhatsApp la encontramos en Brasil, de la mano del periódico brasileño Extra. Fue en marzo de 2013 cuando el periodista Fábio Gusmão, redactor online del periódico, comienza a observar el gran potencial que la aplicación podría tener para el periodismo.

¿Un nuevo periodismo?: el WhatsAppress

“Si todo el mundo está en WhatsApp, ¿por qué el periodismo no? hoy todo es instagrammer, youtuber, pero no hay whatsapers; nosotros queríamos ser “guasaperos” (…) Es momento de hacer periodismo de WhatsApp o WhatsAppress”, surgió la interrogativa y el término en un Zoom, en medio de la cuarentena, entre el ensayista Jorge Carrión, y los periodistas Pere Ortín, Paty Godoy y Omar Rincón. “Estaban especulando sobre por qué la gente no está leyendo periodismo y WhatsApp, sería el medio para ello”, recalca un artículo en la web publicado 2021. De hecho en varios países ya es un hecho como en Brasil, EEUU y México.

En este sentido, nuestros periodistas consultados al plantearle la interrogativa de este nuevo término lo que sería el nuevo periodismo en el surgimiento de nuevas corrientes en el entorno móvil y redes sociales, han expresado que el periodista ya está en la “práctica”, de ser periodismo de WhatsApp o WhatsAppress. Las redes sociales y WhatsApp “ya han hecho que surja un nuevo periodismo, con narrativas distintas a las tradicionales”, acota Laura Arismendi de Nuevo Día.

Mientras, que el periodista Pedro Colina, reconoció de no haber escuchado el término, asegura que “lo pongo en práctica 24/7”,

“Colombia, Argentina y Chile por ejemplo aseguran que está plataforma está en vanguardia especialmente para el periodismo independencia. Considero que en nuestro país también es una herramienta complementaria para el diarismo y que no tenerla complica el desarrollo laboral diario”, indicó Luis Lugo Ventura, quien además agregó que “Cada día nace una nueva aplicación que de una u otra manera su objetivo principal es comunicar, dependerá de quienes seamos profesionales en el área utilizarla y adaptarla a nuestra ética profesional, además de ayudar a otra persona a utilizarlas adecuadamente”.

Para finalizar, Luis Ventura acota que “Responder con mucho gusto estás preguntas para un trabajo periódisto fue posible a través del WhatsApp”, señala el periodista de la ciudad de Coro.

Foto: Rut Cuauro Chirinos

Cactus24 (27-06-2022)