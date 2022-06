Mr. Happy Face es el perro más feo del mundo

Anuncios Google

El animal tiene 17 años, una pequeña cresta blanca cubre su cabeza y su lengua cae por el lado izquierdo de su hocico. Ya no puede caminar bien y necesita utilizar pañales. Fue adoptado por su dueña, Jeneda Benally, hace 10 meses después de que esta le encontrase en un refugio casi por casualidad.

Mr. Happy Face, 17, is ready for the #worldsugliestdogcontest in Petaluma, Friday evening. @NorthBayNews pic.twitter.com/MPraHbpw4j

— Kent Porter (@kentphotos) June 25, 2022